■ dupa modernizarea actualei cladiri, numarul de locuri in institutie se va tripla Primarul municipiului Roman, Lucian Micu, a facut cunoscut faptul ca institutia pe care o conduce se afla in faza avansata a organizarii licitatiei pentru modernizarea Cresei Smirodava. „Sintem in faza avansata a derularii licitatiei pentru desemnarea cistigatorului pentru un alt proiect european, […]