- Romanul de 38 de ani, care lucra ca zidar in localitatea Sant’Ippolito din regiunea Marche, a avut un conflict cu un localnic, un barbat de 60 de ani. Omul a venit sa ii ceara banii inapoi, moment in care italianul a scos un pistol si l-a impuscat in picior, apoi a fugit.

- Romanul care a ingrozit Italia a fost la un pas de crima perfecta, spun anchetatorii italieni. Barbatului de 26 de ani i-a cazut victima o fosta campioana The post Romanul care a premeditat crima perfecta appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman din Italia, domiciliat in Latina, provincia Lazio, a gasit zilele trecute un glonț lipit de ușa apartamentului sau de pe Via Tiberio. El s-a adresat imediat poliției. Atat omul, cat și reprezentanții poliției cred ca este vorba despre un "avertisment" primit de roman. Glonțul era lipit cu banda…

- MAE a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca patru dintre romanii care se aflau intr-un autoturism care s-a rasturnat intr-un rau din apropierea orașului Montova, din nordul Italiei, au reușit sa se salveze, insa cel de-a cincelea este inca dat disparut, demersurile de cautare fiind in ...

- n roman din Italia a fost arestat, vineri, la Salerno, dupa ce a batut de unul singur mai multi carabinieri, chemati de patronii unor baruri, agresati, la randul lor, de tanarul de 36 de ani. Vineri seara, romanul, aflat in avansata stare de ebrietate, a inceput sa hartuiasca patronii unor baruri, astfel…

- Sfarșit cumplit pentru un roman plecat sa munceasca in Marea Britanie. Florin Pitic, un tanar de doar 20 de ani, a murit, dupa ce a fost snopit in bataie intr-o stație de metrou din Londra. Deocamdata, polițiștii britanici nu au facut arestari in acest caz și fac apel la cetațeni pentru a-i identifica…

- Un roman a reușit sa puna pe jar autoritațile italiene dupa ce a comis, una dupa alta, mai multe infracțiuni. Incidentul s-a intamplat azi, 4 martie, la ieșirea de pe autostrada A1 Milano-Napoli, in dreptul localitații Lodi. Romanul a ieșit greșit de pe autostrada și a distrus bariera de la stația…

- Un roman din Italia și-a distrus masina chiar in fata unei sectii de politie, dupa ce a automobilul i-a fost pus sub sechestru, in conformitate cu noua lege a codului rutier, intrata in vigoare in decembrie 2018. Romanul si-a filmat ...