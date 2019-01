Român găsit mort în apele râului care traversează Roma Trupul unui roman a fost scos din apele aproape inghețate ale Tibrului, raul care traverseaza Roma, capitala Italiei. Din primele informații, barbatul de 53 de ani a murit de frig sau, cel mai probabil, din cauza unei boli, trupul sau fiind luat apoi de ape. Alarma a fost data de o femeie care s-a dus la o secție de Poliție din cartierul Porta Portese, din sudul Romei, spunand ca a facut un picior de om in apele Tibrului. Carabinierii care au intervenit la fața locului au identificat victima. Este vorba despre un roman de 53 de ani, fara adapost, care și-ar fi improvizat o baraca pe malul raului,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

