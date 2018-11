Român, fost gardian nazist, judecat în Germania pentru moartea a sute de oameni Acesta a declarat la inceperea procesului, saptamana trecuta, ca stia faptul ca in lagar se petreceau lucruri groaznice, dar ca nu a luat parte la atrocitati. Fostul gardian nazist de origine romana, in varsta de 94 de ani, a mai spus ca nu s-a opus trimiterii sale in lagarul Stutthof, din Polonia, de teama ca va fi pedepsit. Romanul avea 18 ani cand a fost trimis acolo si a lucrat ca gardian din 1942 pana in 1944. In lagarul Stutthof au murit 65.000 de oameni. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 94 de ani a fost gardian la lagarul de concentrare nazist Stutthof din Polonia. El avea 18 ani cand a fost complice la uciderea in masa a unor deținuți. Judecat in Germania, cetațeanul german de origine romana este acuzat ca intre anul 1942 si 1944 a fost complice la sute de crime.…

- Inculpatul avea 18 ani cand era gardian la lagarul de concentrare nazist Stutthof, localizat in orasul polonez Gdansk, intre iunie 1942 si septembrie 1944. Cazul este judecat pe baza legislatiei privind tinerii deoarece inculpatul nu avea inca 21 de ani la momentul cand ar fi comis faptele. Avocatul…

- Sedinta tribunalului a inceput cu citirea rechizitoriului. Inculpatul, care locuieste la Borken, langa frontiera cu Olanda, este acuzat ca a fost gardian in lagarul de concentrare Stutthof, din iunie 1942 pana in septembrie 1944. In acest proces exista 17 co-reclamanti, printre care cetateni din Israel…

- Procesului unui fost gardian al lagarului de concentrare din Stutthof, in varsta de 94 de ani, incepe marți la Munster in Germania, unde este judecat pentru complicitate la uciderea a sute de persoane, relateaza AFP.

- Procesul in care un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a inceput marti la Muenster, in vestul Germaniei, transmite dpa preluata de Agerpres. Sedinta tribunalului a inceput…

- Procesul in care un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a inceput marti la Muenster, in vestul Germaniei, transmite dpa. Sedinta tribunalului a inceput cu citirea…

- Un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a comunicat vineri tribunalul din orasul german...

- Un barbat din New York, banuit ca ar fi fost gardian nazist la un lagar din Polonia, a fost arestat de autoritatile de imigrare americane si expulzat in Germania, a anuntat marti Casa Alba, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Actionand in baza unui ordin de expulzare din 2004, Serviciul…