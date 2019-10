Stiri pe aceeasi tema

- Moarte tragica pentru un tanar de 23 de ani. Adrian și-a gasit sfarșitul in Italia, departe de patrie. A facut accident cand mai avea doar cateva sute de metri pana sa ajunga la locuința lui. Mașina a fost distrusa aproape complet, iar salvatorii veniți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru…

- Un roman de 50 din Italia a murit dupa ce a fost atacat de un porc. Potrivit ilfattoquotidiano.it, citat de observator tv, barbatul venise cu un baiețel de doi ani, care a ajuns și el la spital, sa viziteze animalele, crescute in mod ilegal, la domiciliul unor prieteni din Corcolle.

- Un sofer roman de TIR a fost salvat din cabina in flacari, in Italia, in ultima clipa. Un alt roman e ranit, dupa ce trei camioane au fost distruse de foc, pe autostrada. Infern pe autostrada A32, Torino-Frejus, in zona Bardonecchia, la km 72. Trei camioane si un autoturism s-au cicnit, apoi a izbucnit…

- Pompierii militari, alaturi de ambulanțieri, au salvat de la moarte un batran de 70 de ani, pensionar, fost inginer la APIA. Conform martorilor oculari, batranul a stat cazut toata noaptea pe gresia din hol, fiind paralizat de la brau in jos. Foarte probabil, acesta a suferit un atac vascular cerebral,…

- Un roman plecat la munca in Italia a fost gasit fara suflare. Barbatul suferea de o profunda depresie si a hotarat sa-si puna capat zilelor, lasand in urma durere si intrebari care nu-si vor gasi vreodata raspunsul.

- Catalin Ilie a povestit ca toti soferii erau furiosi de faptul ca acesta a incurcat circulatia cu toate ca a salvat viata unui om. "Astazi, este despre altceva. Este despre noi ca oameni. Sau mai bine spus, despre faptul ca am uitat sa fim oameni. Azi, in jurul orei 17:40 trageam tare sa ajung la garaj,…

- O femeie romanca a salvat doua fetițe de 9, respectiv 10 ani de la inec. Totul s-a intamplat miercuri, dupa amiaza, pe plaja Andalu a Marina, din Cecina, regiunea Toscana. Petrea lucreaza ca salvamar pe plaja din apropiere de Livorno. Ea a vazut ca fetele s-au indepartat și a anticipat pericolul la…

- Momente de groaza pentru un muncitor roman, in Italia. In timp ce taia iarba, de la volanul unui utilaj special, omul s-a trezit victima unei bombe artizanale, care i-a explodat direct in fața.