- Sorina Gheorghe, o tanara de 24 de ani, si-a pierdut viata in Anglia, intr-un accident. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, sofer la o firma de curierat, a fost blocat in trafic din cauza tragediei. Dupa o ora de stat bara la bara, a aflat ca victima este chiar iubita lui.

- Presa din Spania relateaza cazul Nelei S, o tanara de 26 de ani din Republica Moldova, disparuta fara urma la jumatatea lunii februarie. Cum nimeni nu știa nimic despre soarta fetei, polițiștii s-au...

- Primul roman campion mondial in boxul profesionist, Petrica Paraschiv, a fost arestat pentru trafic de heroina. Conform DIICOT, sportivul care avea lumea la picioare in anii '90 coordona un grup criminal care opera in centrul Capitalei.

- Un botosanean a ajuns la Urgente dupa ce a luat bataie de la sotie. Barbatul sustine ca a fost atacat de consoarta cu o furculita si mai apoi stropit cu o substanta. Pana la venirea echipajului de ambulanta a stat baricadat intr-o camera din casa.

- Un roman din Italia s-a batut cu cel puțin 6 carabinieri. In urma violențelor, doi polițiști au ajuns la spital. Autoritațile au avut parte de o surpriza colosala cand l-au identificat pe barbatul gresiv.

- Scene socante au fost surprinse intr-un autobuz care transporta elevi. Soferul a fost filmat in timp ce snopea in bataie un baiat de 15 ani, sub privirile altor copii. Incidentul de groaza a avut loc in orasul Roman, judetul Neamt.

- Un roman condamnat la 55 de ani in spatele gratiilor, in Spania, s-a razbunat inconstient pe turnatorul lui. In prezent, este tinut intr-un izolator al inchisorii, pazit conform standardelor aplicate teroristilor.