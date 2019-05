Sebastian Ivanciu, un roman din Amsterdam, a intrat pe telefon in emisiunea Adrianei Nedelea. El a povestit cum ”stau de 6 ore la coada ca sa votez! Organizarea e greu de caracterizat in aceste condiții. E adevarat ca la celelalte alegeri nu am vazut mii de oameni”. ”Mai am cateva minute și voi intra in secție. Eu, practic, am ajuns. Dar in spatele meu estimez ca sunt cam 1.800 de oameni”, a mai spus Sebastian Ivanciu, din Amsterdam, pentru Libertatea. Mii de alți romani care doresc sa iși exprime dreptul la vot in cadrul alegerilor europarlamentare 2019 au mers inca de la deschidere la secțiile…