Fostul premier Petre Roman a declarat luni, pentru AGERPRES, ca, in opinia sa, decizia procurorului general interimar, Bogdan Licu, de a infirma solutia de clasare dispusa de procurorii militari fata de el in dosarul Revolutiei si de a cere instantei redeschiderea urmaririi penale se bazeaza pe "un fals" si nu poate fi decat "una politica".



"Inclin ca ea contine un element de absurd, de absurd total, vorbeste despre Petre Roman, prim-ministru la data acelor evenimente. Eu nu am devenit prim-ministru decat pe 27 decembrie, intre 22 si 25 decembrie nu eram, nu aveam nicio functie speciala,…