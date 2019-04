Roman: De la Dragobete, la sărbătoarea Rusaliilor ■ concursul reprezinta o posibilitate de cunoastere a traditiilor, legendelor si istoriei localeCa in fiecare an, inainte de sarbatorile pascale, la Roman se deruleaza traditionalul concurs De la Dragobete, la sarbatoarea Rusaliilor, ajuns la a XI-a editie si care evidentiaza cunostintele elevilor despre traditiile, legendele si istoria locala. Spectacolul angreneaza echipele a opt licee din […] Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

