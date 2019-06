Stiri pe aceeasi tema

- Un roman stabilit in Italia a disparut de doua saptamani. Sora lui a anunțat dispariția la autoritați, dar nimeni n-a gasit niciun indiciu. Disperata, sora acestuia a facut un apel la oricine poate oferi detalii despre Leonard Tamaș, tanarul de 28 de ani, care a disparut, a notat rotalianul.com. „Buna…

- Sambata dimineața, incepand cu ora 07.00, se organizeaza o acțiune de cautare extinsa a minorului disparut in urma viiturii de la Sangeru, in data de 31 mai. Punctul de intalnire este la Apostolache. Cautarile vor fi concentrate pe zona intre Sangeru și Urlati, pe ambele maluri ale raului Cricovul Sarat.…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din localitatea Botoroaga, județul Teleorman, este cautat de pompieri, susține Romania TV. Se pare ca barbatul ar fi cazut, ieri dupa-amiaza, intr-un rau, iar de atunci nu a mai fost vazut. Autoritațile au fost alertate prin 112, iar mai multe echipaje de pompieri…

- Politistii cauta un tanar de 15 ani care a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau din Craiova si nu a mai revenit pana in prezent. In cursul zilei de joi, 23 mai, politistii Sectiei 6 Politie Craiova au ...

- O femeie in varsta de 52 de ani din Romania care muncea in Italia a murit in locuința inchiriata și, timp de trei saptamani, nimeni n-a știut ce se petrecuse cu ea. In urma cu trei saptamani, ea a vorbit ultima oara cu fetele sale, ramase in Romania. De atunci, fetele au incercat s-o gaseasca, dar n-au…

- FOTO – Arhiva Politistii Biroului de Investigatii Criminale Dej au identificat luni, 6 mai, un barbat in varsta de 31 de ani, din comuna Petru Rares, judetul Bistrita-Nasaud, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Pe numele barbatului, autoritatile judiciare din Italia au emis un…

- Cautari disperate in Italia! Un tanar roman in varsta de 23 de ani a fost dat disparut de ieri, dupa ce mașina in care se afla cu inca patru prieteni romani, s-a scufundat intr-un canal navigabil

- Aseara, polițiștii de frontiera din vama Siret au indisponibilizat un microbuz Mercedes, ce figura in bazele de date ca fiind cautat pentru confiscare de autoritațile din Italia. Alerta fusese introdusa pe 4 martie. Microbuzul evaluat la peste 14.000 de lei era condus de un ucrainean de 29 de ani. Acesta…