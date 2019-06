Stiri pe aceeasi tema

- ”Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor va participa maine, la ora 12.00, la consultarile de la Palatul Cotroceni. Delegatia ALDE va fi condusa de presedintele partidului Calin Popescu Tariceanu. Din delegatie vor face parte secretarul general Daniel Chitoiu, vicepresedintele Gratiela Gavrilescu…

- Delegatia PNL care va participa, marti, la consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis va fi formata din presedintele partidului, Ludovic Orban, deputatii Raluca Turcan, Florin Roman si Ion Stefan si presedintele PNL Bistrita, Ioan Turc. "PNL a luat decizia privitoare…

- ''Președintele a mai lansat o carte. Cine putea scrie un ghid al Europei daca nu Klaus Iohannis, care și-a petrecut cea mai mare parte a mandatului in vacanțe? Turistul gazduit de Palatul Cotroceni nu știe ce sa mai faca pentru un nou mandat. In loc de o carte in care sa descrie ce este Uniunea…

- ALDE nu va onora invitația la consultari lansata azi de președintele Klaus Iohannis, a anuntat liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, printr-un comunicat oficial. In contextul refuzului ALDE de a merge la consultarile de la Cotroceni, este posibil ca si PSD sa decida boicotarea acestui demers.…

- „Klaus Iohannis vrea ca amnistia si gratierea faptelor de coruptie sa fie interzise. Poate sa ne spuna presedintele de ce e mai ingaduitor cu pedofilia, cu violul, cu talharia sau cu bataia sora cu moartea?”, a scris Varujan Vosganian, joi, pe Facebook. Reactia deputatului ALDE vine dupa ce presedintele…

- Solicitarea presedintelui Iohannis de reexaminare a bugetului, respinsa Senatorii si deputatii au respins astazi în plen solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a bugetului de stat. Asadar documentul se reîntoarce în aceeasi forma la seful statului pentru promulgare.…