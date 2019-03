Stiri pe aceeasi tema

- Un suporter italian, care a recunoscut ca a agresat un suporter al formatiei Liverpool inainte de semifinala tur din Liga Campionilor cu AS Roma in aprilie 2018, a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare potrivit news.ro.Simone Mastrelli, in varsta de 30 de ani, arestat in Italia…

- Un individ de 58 de ani a fost condamnat la 9 ani și 9 luni de inchisoare pentru ca și-a ucis un cunoscut care ii facea zile negre, in Roman. Crima a avut loc in octombrie anul trecut, pe terasa unui bar din localitate. Constantin Țurca (58 de ani) și-a lovit mai intai dușmanul in cap, apoi i-a taiat…

- Dumitru Misu, directorul general al fermei de porci din Teleorman unde actionar majoritar a fost fiul lui Liviu Dragnea, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 7 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. De asemenea, instanta a admis actiunea civila exercitata de…

- O femeie in varsta de 76 de ani a fost surprinsa furand produse alimentare dintr-un supermarket. Valoarea pagubei facute de batrana a fost de doar 35 de lei. Batrana s-a ales cu dosar penal pentru fapta sa, a anunțat replicaonline.ro. Prejudiciul a fost recuperat și inapoiat celor de la respectivul…

- Un fost sef al structurii de lupta impotriva criminalitatii organizate din Croatia a fost condamnat marti la sase ani de inchisoare, pentru ca a deturnat bunuri confiscate - aur si sute de mii de euro, informeaza Agerpres.Citește și: Inca un tratat istoric de reducere a armamentului intre…

- O batrana in varsta de 76 de ani din Constanța s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat mancare in valoare de 35 de roni, echivalentul a 140 de lei moldovenești dintr-un supermarket, scrie a1.ro.

- Adrian Maxim a fost condamnat de Tribunalul Bihor la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de patru ani si interzicerea unor drepturi. In perioada de supraveghere, sportivul va frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul…

- Povestea unui roman de 37 de ani a ajuns virala in mediul online. Barbatul a fost condamnat la inchisoare, dar a fugit din țara inainte de sentința finala și s-a „stabilit” intr-o biserica din California, acolo unde a ajuns sa activeze ca preot.