Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece oameni, despre care se crede ca erau migranti, au murit sambata in Grecia dupa ce autovehiculul in care aflau a intrat intr-o coliziune frontala cu un camion si a luat foc, informeaza politia,...

- Un barbat, din Motru, a fost condamnat definitiv la trei ani si doua luni de inchisoare pentru contrabanda cu tigari. Politisti de investigații criminale, din cadrul Politiei Municipiului Motru au desfasurat joi activitati pentru punerea in aplicare a unui mandat ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe luni judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

- Un barbat din satul Nisipitu, comuna Ulma, care traieste izolat, intr-o casa de pe varf de munte, fiind cunoscut de localnici si nu numai ca „pustnicul de la Costileva", si care este cautat de foarte multi credinciosi, a fost condamnat de Judecatoria Radauti la o pedeapsa de 3 ani si 2 ...

- Cel mai mare dosar de coruptie instrumentat de procurorii din Ploiesti a ajuns la faza condamnarilor in instanta. Un medic oftalmolog care a eliberat zeci de documente false in baza carora au fost obtinute certificate de handicap a fost condamnat la inchisoare cu executare.

- Barbatul in varsta de 37 de ani, din orașul Abrud, care a condus fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice un autoturism cu care s-a rasturnat si a provocat decesul sotiei sale, a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii, sub supraveghere, potrivit deciziei Curții…

- PSD devine din ce in ce mai nefrecventabil in marile cancelarii occidentale. Dupa atacurile venite din Austria, acum Partidul Social Democrat din Elveția lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il acuza ca este ”papușarul” din spatele violențelor care au avut loc in Piața…

- Un avocat din Alba, condamnat la inchisoare cu executare pentru savarșirea mai multor infracțiuni, nu este de gasit de autoritați in Romania. Ba mai mult, nici in Europa. Avocatul albaiulian Radu Flaviu Chebuțiu are de ispașit o pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Procurorii Parchetului…