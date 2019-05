Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Lucian Nicolescu, in varsta de 41 de ani, a fost condamnat miercuri pentru ca a intrat prin efractie in 2007 in casa lui Anne Bass in Conneticut. Cei trei atacatori i-au legat pe Bass si partenerul ei si apoi i-au injectat cu un lichid despre care atacatorii au spus ca este un virus letal,…

- Un avion Bombardier Challenger 601, care decolase din Las Vegas, SUA, si se indrepta spre Monterrey, cand a disparut de pe ecranele radarelor. La bordul aeronavei se aflau 13 persoane, zece pasageri si trei membri ai echipajului. Autoritațile mexicane au anunțat, luni, ca toate cele 13 persoane de…

- Victimele rujeolei sunt un angajat al aeroportului Narita, care s-a imbolnavit in 20 aprilie si o adolescenta care a fost izolata pentru a nu contamina si alte persoane. Japonia a fost declarata ca fiind eliberata de virusul rujeolei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii in 2015, dar…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- Un tribunal din Serbia a condamnat sapte persoane, trei dintre ele in absentia, la pedepse de pana la 11 ani de inchisoare pentru ca s-au alaturat organizatia Stat Islamic si pentru ca au conspirat pentru recrutarea de persoane pentru a lupta alaturi de gruparea jihadista in Siria si in alte parti,…

- Autoritațile din Egipt au executat miercuri noua presupuși membri ai gruparii Frația Musulmana condamnați pentru implicarea in 2016 in cazul asasinarii fostului procuror general al țarii, au declarat oficiali din cadrul forțelor de securitate, relateaza Associated Press, relateaza Mediafax.Citește…