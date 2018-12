Român, cea mai tare postare de Crăciun - VIRALĂ Romanul emigrat in SUA povestește cum i-a lasat masca pe colegii americani, dupa ce le-a descris cum se taie porcul in Romania. "De criza, de dor și de fițe mi-a venit ideea sa tai porc de Craciun, cum se facea pe timpuri la mine la țara. Bine, ai mei nu il taiau de Craciun, ci inainte de Sfantul Andrei, noi nemaiavind rabdare și nici prea multe prin camara sa-l putem pasui pina la Ignat. Dupa ce mi-am ascuțit cuțitele pe gresia de la baie și am procurat doi baloți de paie, decorativi, uitați de un vecin in fața casei inca de la Halloween, m-am pus sa caut porc. Prima data am dat anunț… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

