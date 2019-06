Stiri pe aceeasi tema

- "A fost o declaratie scoasa din context si folosita in scop politic. Mi se pare cu atat mai ciudat, cu cat sanatatea nu ar trebui sa fie un subiect de disputa politica. A fost o discutie despre spaga in spitale pe care am avut-o cu studenti, bloggeri, cu organizatii civile. Se discuta despre acest…

- Actrița suedeza Bibi Andersson a murit la varsta de 83 de ani. Aceasta a fost una dintre artistele preferate ale celebrului regizor Ingmar Bergman. Anunțul despre moartea ctriței Bibi Andersson a fost facut de fiica acesteia, Jenny Grede Dahlstrand. "A lasat in urma ei un gol enorm pentru toti cei…

- Patru persoane au fost ranire in urma unui accident care a avut loc duminica pe DN 2A, in fața Aeroportului Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța. In accident au fost implicate un autobuz și un autoturism. In urma impactului au fost raniti soferul masinii, doi barbati de 32 si respectiv…

- Un minor in varsta de 16 ani din Zalau a provocat un grav accident rutier, duminica, 14 aprilie, in jurul orei 2.00. Conform politistilor, tanarul conducea autoturismul pe Drumul Comunal 70A, iar in localitatea Singeorgiu de Meses, pe un sector de drum in aliniament, carosabilul fiind umed, a pierdut…

- Șoferul unui autoturism Dacia Logan, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a fost ranit in urma cu puțin timp, in urma unui accident rutier, pe Defileul Jiului, in apropierea manastirii Lainici. Acesta s-a ciocnit cu un autocar in care se aflau 55 de pelerini. "Din primele cercetari efectuate de…

- Un scandal de proporții a avut loc seara trecuta in localitatea Targu Carbunești, din județul Gorj. Un polițist și un jandarm au fost agresați de un tanar și de mama lui. Tatal adolescentului a sesizat Poliția ca fiul sau ar fi incalcat ordinul de protecție și ar fi mers la locuința acestuia, deși tanarul…

- Kriszta Incze a ratat dramatic medalia de aur la Europenele de lupte libere care se desfașoara la București. In finala categoriei 65 de kilograme, Kriszta a condus-o pe azera Elis Manolova cu 4-0, dar a fost egalata și invinsa, in ultimele secunde, cu 6-4. La finalul dramaticei lupte, Krisztei i s-a…

- Darren Carvill, in varsta de 38 de ani, era angajat contabil la o firma, dar era bataia de joc a tuturor colegilor. Satul sa fie umilit, Darren s-a gandit sa se razbune. A luat 150.000 de lire sterline, aproape 200.000 de euro, din contul firmei și i-a "spart" pe toți intr-o singura noapte pe zece escorte,…