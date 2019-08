Roman: Bazinul de înot, închis pentru revizie tehnică Amatorii de sporturi nautice trebuie sa ia o pauza sau sa se multumeasca doar cu inotul la Strandul municipal. Conducerea Clubului Sportiv Municipal, in administrarea careia se afla bazinul de inot, a decis ca in perioada 10-19 august, obiectivul sa intre in revizie tehnica anuala. Conform comunicatului de presa al CSM, valabilitatea abonamentelor de acces […] Articolul Roman: Bazinul de inot, inchis pentru revizie tehnica apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

