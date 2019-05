Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Italia este protagonistul unor scene de violența in plina zi. In apropierea de celebra Piața Garibaldi din Napoli, un barbat de 38 de ani a amenințat trecatorii cu o sticla sparta.&...

- Constantin M, un roman in varsta de 30 de ani, care traiește in Zaragoza, Spania, a fost arestat de polițiști dupa ce ar fi batut-o pe fiica partenerei sale de viața, in varsta de patru ani.

- Un roman de numai 20 de ani a fost arestat, in Italia, pentru trafic și deținere de trafic de droguri! Acesta a avut tupeul sa se fotografieze cu mașina poliției, dar unul dintre oamenii legii și-a dat seama ca ceva nu este in regula cu el.

- Fostul campion mondial la box Petrica Paraschiv a fost arestat pentru trafic de heroina. Potrivit politistilor, Paraschiv conducea o grupare din sectorul 3 al Capitalei. Nu e prima data cand fostul campion are probleme cu legea.

- Un roman in varsta de 36 de ani a baut cateva pahare de alcool si a inceput sa faca scandal intr-un bar din Salerno, un oras de coasta din sud-vestul Italiei. Chemati, oamenii legii au luat bataie si au avut nevoie de intariri.

- Un adolescent roman, in varsta de 17 ani, a fost supus unor abuzuri fizice chiar de proprii colegi de școala. Imaginile in care baiatul este lovit cu pumnii și picioarele au ajuns pe o rețea de socializare, acolo unde a putut sa le priveasca și mama sa.