Român atacat cu drujba și toporul, în Germania, în timp ce livra pizza Un român de 31 de ani a fost atacat cu drujba și toporul, în orașul german Ingolstadt, în timp ce livra pizza. Imediat ce a coborât din mașina, românul de 31 de ani - Radu B. - a observat ca în fața blocului unde urma sa faca livrarea erau cinci tineri pe care nu îi cunoștea, relateaza donaukurier.de. Dupa ce a livrat pizza, a auzit ca cineva acționase o drujba. Barbatul a coborât și s-a dus la mașina. În momentul în care a urcat în vehicul, în fața lui a aparut unul dintre barbați care a început sa… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 31 de ani a fost atacat, in timpul muncii, de doi barbați inarmați cu un topor și o drujba. Din fericire, acesta s-a ales doar cu o sperietura foarte mare. Tinerii au fost arestați de poliție.

- In urma unor atacuri separate care au avut loc miercuri, doua persoane au fost ranite, iar un barbat a fost injunghiat mortal, in Irlanda. Poliția ancheteaza aceste atacuri și nu exclud ipoteza terorista, informeaza The Associated Press. Un barbat a fost arestat la o secție de poliție in Irlanda,…

- Descoperire macabra a politistilor ieseni! Un fost pugilist a fost gasit mort în masina personala. Este vorba despre dublu campionul national Viorel Soroceanu, în vârsta de 63 de ani. Din primele informatii, se pare ca barbatul s-ar fi sinucis. Asta, pentru ca ar fi suferit…

- "Am trait pe propria piele cateva experiente spirutuale care nu sunt la indemana oricui: moartea clinica si decorporalizarea. (...) Am fost in coma la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Totul a pornit de la Eclipsa Totala de Soare din 1999, care a fost vizibila pe intreg teritoriul…

- Un barbat din statul american Carolina de Sud a vrut sa impartașeasca bucuria Craciunului cu ceilalți participanți la trafic, insa nu a avut prea mult noroc. El și-a decorat mașina cu 1.000 luminițe, ceea ce nu a fost pe placul poliției, relateaza The Telegraph. Brandon Wooden și-a imbracat mașina in…

- Lorenzen Wright, un baschetbalist american care a jucat in NBC, a fost gasit mort intr-o padure, de langa orașul Memphis, in urma cu șapte ani. Abia acum, soția lui a fost arestata și acuzata ca l-a ucis, relateaza AP. Fostul jucator american lipsea de zece zile, cand a fost gasit intr-o padure de…

- Masina "a intrat in coliziune cu un numar de pietoni" pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, potrivit news.ro. Situatia era neclara, iar politia a anuntat ca nu cunoaste inca numarul persoanelor ranite. In imagini de…

- Barbatul african, de 23 de ani, care purta numai un sort, a fost filmat in timpul unuia dintre cele mai violente atacuri de strada. Incidentul s-a produs in orasul Nurnberg. Individul a vazut o batrana si s-a repezit la ea, a trantit-o la pamant si a inceput sa o loveasca violent cu picioarele, fara…

- Mașina in care se aflau cei trei tineri a parasit strada și a cazut de la inalțime, intr-o rapa. O autospeciala de la pompieri, o ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la ei. Cei trei tineri, doi baieți și o fata, au fost raniți, insa au refuzat sa mearga la spital și au primit ingrijiri…

- O femeie a avut parte de socul vietii ei cand a vazut la stiri cine era criminala despre care vorbea toata tara. Magdalena Serban fusese in magazinul sau, cu doar cateva ore inainte sa o ucida pe Alina Ciucu. Potrivit spuselor ei, criminala de la metrou ar fi furat o bautura energizanta si s-ar fi…

- Dorinel P., un barbat de 48 de ani, din comuna Boghești, a fost gasit mort pe marginea unui drum comunal, luni seara, in jurul orei 18:00. Polițiștii au efectuat cercetari cu privire la modul in care a survenit decesul barbatului, luand in calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unui accident produs…

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, un autoturism marca Mercedes C180, inmatriculat in Germania, cautat pentru confiscare de autoritațile de acolo, din noiembrie 2017. Autoturismul, in valoare de aproximativ 93.000 de lei, a fost indisponibilizat…

- Un șofer roman de 31 de ani s-a trezit intr-o noapte, la ora 3, cu o tuse puternica. Simțea un miros ciudat și era amețit. Imediat a observat ca portofelul și telefoanele mobile i-au fost furate. Romanul crede ca a fost adormit cu un gaz, potrivit gazetaromaneasca.com.Barbatul a fost dus…

- Mai mulți șoferi romani au fost jefuiți in timp ce staționau intr-o parcare din apropiere de orașul Siegburg, aflat in vestul Germaniei. Oamenii susțin ca au fost adormiți cu gaz și lasați fara portofele și telefoane mobile, relateaza Ziarulromanesc.de. Șoferii de camion au fost jefuiți in parcarea…

- Ianis Hagi (19 ani) nu primeste sanse din partea lui Stefano Pioli in prima echipa a Fiorentinei, dar marcheaza meci de meci pentru echipa de tineret a clubului de pe Artemio Franchi. Sambata, fiul "Regelui" a inscris al doilea gol consecutiv, in victoria cu Genoa. Echipa de tineret…

- Un muncitor roman din Germania, cazat in locuinta din Bergkamen incendiata in urma cu o saptamana, a declarat pentru „Adevarul” ca Politia germana ancheteaza inclusiv posibilitatea ca incendiul sa fi fost provocat de unul dintre locatarii casei.

- Deputatul PSD, Ioan Terea, sustine ca miercuri seara a fost provocat de mai multi protestatarii aflati in fata Palatului Parlamentului in momentul in care a iesit din curtea institutiei cu masina personala pentru a se indrepta catre Sibiu.El spune ca nu a lovit pe nimeni si ca mai multi manifestanti…

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General.

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Poliția din Germania a descoperit ca un șofer a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa dețina permis. Barbatul in cauza, in virsta de 74 de ani, a fost implicat intr-un accident minor ce a avut loc in regiunea Hochsauerland. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și i-au cerut…

- Poliția din Germania a descoperit ca un șofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa dețina permis, au anunțat luni autoritațile germane, citate de DPA.

- Politia din Germania a descoperit ca un sofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa detina permis, au...

- Ulterior, a ajuns si un echipaj cu medic de la SAJ care a constatat decesul."Barbatul prezenta traumatism cranio cerebral sever cu infundare frontala. Din pacate in ciuda manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul", a precizat Nicolai Pralea, purtator de cuvant SAJ. Politia a ajuns la fata locului…

- Incidentul rutier a avut loc duminica dimineata in fata unui club de noapte din localitatea Cuxhaven, situata in apropiere de orasul Hamburg. Un individ a lovit cu un vehicul marca Citroen un grup de pietoni, dupa care a incercat sa fuga, dar s-a oprit intr-un parapet de beton, scrie publicatia…

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- Corneliu Murgu se afla in autoturism, in parcarea unui hotel de vizavi de Opera. La un moment dat, acesta a pierdut controlul mașinii, iar autovehiculul a trecut in viteza peste spațiul verde, pe pietonala Marașești și s-a oprit in cladirea Operei. Impactul a fost puternic, iar autoturismul a fost…

- Nimeni nu iși prea poate explica ce a fost in capul unei fete de 13 ani cand a decis sa fure o mașina. E vorba de un Opel pe care proprietarul il lasase cu cheia in contact, pornit, in fața blocului unde locuia. Nici prin cap nu i-a trecut ca nu l-ar mai putea gasi cand se intoarce. Totuși, așa s-a…

- Un turist roman a fost arestat in Israel pentru ca a patruns intr-o baza militara fara a avea autorizație. Romanul a fost reținut sub suspiciunea de patrundere neautorizata intr-o unitate militara, scrie Mediafax. Romanul in varsta de 67 de ani, a petrecut noaptea in incinta bazei militare situata in…

- In 1997, cand Helmut Kohl era cancelar, Titanic se afla in cinematografe, iar Arsenal era pe primul loc in liga, un barbat uituc si-a parcat masina undeva in Frankfurt. Si a ramas acolo timp de 20 de ani. La scurt timp dupa ce incercarea sa de a gasi masina a esuat, acesta a sunat la politie si a…

- Situație incredibila în Germania: Un barbat a uitat unde și-a parcat mașina, dupa care a anunțat Poliția crezând ca i-a fost furata, iar autoturismul i-a fost gasit abia peste 20 de ani, ruginit și deteriorat.

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, aduce noii acuzații la adresa șefei DNA. Daniel Dragomir a povestit pe blog-ul sau cum i-ar fi dat Laura Codruța Kovesi unei martore un Porsche Cayenne pentru un denunț. "Ieri am avut o zi plina. O denunțatoare instruita și pregatita acum o luna de…

- Daniela Gyorfi formeaza un cuplu de ani de zile cu George Tal, insa aceștia nu au ajuns in fața altarului. Cantareața Daniela Gyorfi a fost casatorita o singura data, cu luptatorul Gelu Borș . De ani de zile, artista formeaza un cuplu cu George Tal, cel impreuna cu care are o fetița superba, pe nume…

- La data de 8 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat de 51 de ani, din municipiul Targu-Jiu, detine un autoturism care figureaza ca bun cautat de catre autoritatile competente din Germania, pentru confiscare.…

- Adolescentii au fost arestati pe 28 octombrie, dar ancheta a fost dezvaluita miercuri. Cei doi suspecti vor fi dusi in instanta joi. "Politia din Yorkshire a oferit asistenta Unitatii pentru Combaterea Terorismului in investigatie si perchezitii. Anchetatorii cred ca este vorba de un incident…

- Sa vina Halep! Cat plateste Primaria pentru organizarea meciurilor de FedCup in BT Arena Clujul va gazdui noi meciuri din FedCup, in luna februarie. Jucatoarele de tenis din echipa de FedCup a României nu stiu contra carei adversare vor juca în FedCup, anul viitor în februarie,…

- Poliția germana a arestat marți dimineața un sirian de 19 ani suspectat ca pregatea un atentat islamist cu exploziv in Germania, a anunțat Parchetul antiterorist intr-un comunicat, informeaza AFP. Barbatul, prezentat ca Yamen A., a fost arestat în zori de forțele speciale ale…

- Politia, pompierii si ambulanta au intervenit sambata seara in jurul orei 21 la un accident de circulatie produs pe soseaua Gherla – Dej, in zona localitatii Bunesti. O soferita din Biatrita care circula cu un Volkswagen dinspre Gherla spre Dej a surprins si accidentat un pueton. Barbatul a dost preluat…

- Deescoperire socanta în paduricea de lânga Cimitirul Pacea, din municipiul Botosani. Un tânar a fost gasit atârnând într-un streang, legat de creanga unui copac.

- O ambulanța care transporta o mama cu un copil a fost lovita de o mașina a carui șofer a pierdut controlul volanului, in localitatea Braniștea, din județul Dambovița. Potrivit reporterpenet.ro, de vina ar fi un treilea șofer care a incercat sa faca o depașire prin triplare. O asistenta din ambulanța…

- Politia israeliana a retinut un barbat dupa ce a detectat o postare amenintatoare pe profilul acestuia de Facebook. Totul a fost însa doar o mare greseala, reteaua sociala traducând eronat mesajul acestuia de &"buna dimineata&".

- Cinci persoane au fost ranite sambata dimineata, in zona Rosenheimer Platz din centrul orasului Munchen din Germania, in urma mai multor atacuri cu arma alba. Politia a retinut un suspect. Motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdata. Viata niciuneia dintre victime nu este in pericol, potrivit autoritatilor.

- Munchen este in alerta dipa ce autoritatile au anuntat cetatenii ca mai multe persoane au fost injunghiate la metrou.Un barbat, care a reusit sa fuga de la fata locului, a injunghiat mai multe persoane, iar atacul pare sa aiba mai multe caracteristici specifice teroristilor, informeaza Evz.ro.Nu se…

- O tânara de 20 de ani, fiica unui oligarh ucrainean milionar în dolari, a ucis șase oameni cu mașina pe care o conducea, dupa ce a ignorat lumina roșie a semaforului și a intrat în plin într-un alt autoturism, apoi a ricoșat într-un grup de oameni care traversa strada,…

- Opt irakieni, printre care patru minori, toti solicitanti de azil in Romania, au fost prinsi aproape de granita cu Ungaria in timp ce incercau sa treaca ilegal in tara vecina. Cei opt erau transportati de un cetatean rus, care a intrat ilegal in tara. Advertisement Politistii de frontiera din cadrul…

- Simona Halep a trait momente de panica atunci cand s-a urcat in mașina care a așteptat-o la aeroport la sosirea in țara. Campioana a fost așteptata de tatal ei care a fost langa ea pana la urcarea in mașina.