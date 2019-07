Român arestat pentru crimă în Germania. Tânărul şi-a ucis şefa după ce i-a refuzat o mărire de salariu In urma cu trei ani, romanul a ajuns in Germania, unde s-a angajat la o ferma. Incepand din 2018, tanarul a inceput sa lucreze pentru Bianca H., pentru un salariu de 250 - 300 de euro pe saptamana, potrivit observator.tv. Surse din randul anchetatorilor au declarat pentru publicatia germana Bild ca romanul incepuse sa se planga de faptul ca nu-i mai ajung banii si i-a cerut femeii o marire de salariu. Pentru ca aceasta l-a refuzat, intre cei doi a pornit o cearta si tanarul roman a fost concediat. Furior, romanul a strangulat-o pe sefa sa si i-a legat cadavrul de o scara rulanta ca sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

