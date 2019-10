Roma incearca sa devina mai prietenoasa cu mediul inconjurator oferind bilete de metrou gratuite calatorilor care recicleaza sticle de plastic folosind automate instalate in trei dintre statiile de metrou din capitala Italiei, relateaza marti Reuters. Initiativa, lansata in iulie, s-a dovedit atat de populara incat pana acum au fost reciclate 350.000 de sticle de plastic. In curand, sistemul va fi extins in toata reteaua de metrou si va functiona pana in iulie 2020, a anuntat ATAC, compania de transport public a orasului. Automatele proceseaza zilnic 20.000 de sticle si in medie clientii pot aduce…