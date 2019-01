"Roma", marele câştigător la Critics' Choice Awards Filmul "Roma", o oda adusa de regizorul mexican Alfonso Cuaron copilariei sale petrecute in Ciudad de Mexico in anii '70, este marele castigator al celei de-a 24-a editii a premiilor Critics' Choice, considerate un barometru pentru Oscaruri, informeaza Xinhua si APP.



"Roma" a fost recompensat la categoriile "cel mai bun film" si "cel mai bun film intr-o limba straina", in timp ce Cuaron a primit trofeul pentru "cel mai bun regizor" si "cea mai buna cinematografie".

Filmat in alb-negru, in spaniola si mixteca, "Roma" este o cronica semi-autobiografica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

