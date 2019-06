Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, reacționeaza la avertismentul Comisiei Europene privind posibilitatea ca Romania sa depașeasca ținta de deficit de 3%.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total la adresa lui Klaus Iohannis: 'Romania are la Cotroceni un trantor solemn, un…

- „Guvernul este ferm hotarat sa mențina deficitul sub 3%. Romania face eforturi de a ajusta deficitul bugetar. Deficitul structural va fi ajustat de la 3% in 2020 la 2.4% in 2022. Creșterea deficitului structural fața de 2019 la 2020 se va datora reflectarii unei masuri pozitive. Estimam un deficit…

- Creșterea economica reala este estimata la 3,3% pentru 2019 și 3,1% pentru 2020, se arata într-un raport al Comisiei Europene publicat marți, dar atrage atenția ca incertitudinea și impredictibilitatea politicilor publice pot avea un efecte negative asupra consumului și investițiilor, împiedicând…

- PSD sustine ca tratamentul PES e „inadmisibil“ Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni a afirmat ca PSE va lua in calcul inghetarea relatiilor cu PSD pana la discutarea statului de membru al PSE in iunie, daca Guvernul nu clarifica angajamentul pentru statul de drept si daca…

- In ședința de joi, Parlamentul european a votat un acord formal privind condiționarea acordarii fondurilor europene in funcție de respectarea statului de drept, a anunțat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mureșan arata ca ”Am confirmat astazi in Parlamentul…

- Executivul UE a lansat o noua procedura de infrigement prin trimiterea unei Scrisori de Notificare Formala Poloniei, privind regimul disciplinar pentru judecatori, a informat miercuri Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, adaugand ca Polonia are doua luni pentru a raspunde, conform…

- Presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat duminica seara ca UE a avut "multa rabdare" cu britanicii in cazul Brexitului, dar ca aceasta este pe cale sa se epuizeze, informeaza AFP. "Cu prietenii noştri britanici am avut multă răbdare, dar chiar şi răbdarea…

- "Cu prietenii nostri britanici am avut multa rabdare, dar chiar si rabdarea se epuizeaza. As dori ca in cateva ore sau zile Marea Britanie sa ajunga la un acord in privinta caii de urmat" a afirmat Jean-Claude Juncker, invitat la o emisiune a postului public de televiziune Rai 1. "Pana in…