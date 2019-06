Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din Timișoara au descoperit o serie de nereguli, in ultima luna, in zona Aurora, in urma unor controale realizate la societațile comerciale. Astfel, au fost aplicate in luna mai un numar de 218 procese verbale de constatare a contravențiilor, din care 59 pentru lipsa acordului de funcționare,…

- Le-am spus ca a fi bun roman, nu inseamna a nu fi bun european. Romanii sunt proeuropeni, eu sunt proeuropeana si proatlantica. Dar aceste lucruri nu se exclud, aceste lucruri trebuie sa fie complementare. Le-am spus sa-si apere cu demnitate tara, pentru ca, cu cat esti mai demn, cu atat esti mai…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a propus o lege care presupune ca parintii care nu isi vaccineaza copiii impotriva rujeolei sa fie amendati, iar acestia din urma, exclusi din institutiile de invatamant.Initiativa lui Spahn vine dupa o ampla dezbatere in Germania legata de obligativitatea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului a decis sa ia masuri drastice fata Vodafone, dupa ce compania a majorat preturile serviciilor, punand in carca consumatorilor taxele suplimentare introduse de Guvern prin Ordonanta 114. Anterior, ANPC a sanctionat compania cu o amenda de 70.000 de…

- Inspectia Judiciara (IJ) a declansat actiunea disciplinara impotriva procurorului Florentina Mirica, de la Parchetul Tribunalului Bucuresti. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care va decide cu privire la angajarea…

Cei circa 800 de metri de drum pana la intrarea in Salina Targu Ocna au ramas și in 2019 neasfaltați, deși Primaria din localitate are asigurata finanțarea din 2015, prin PNDL 1. In luna martie 2018, s-au epuizat in instanțele de judecata toate...

- Parcarea subterana aferenta Halei Agroalimentare Centrale a ajuns, in special pe timpul nopții, un loc obscur, in care iși dau intalnire tinerii amatori de “escapade”nocturne, consumatorii de alcool care iși fac veacul pe strazile municipiului și alte categorii de oameni care nu “sfințesc” locurile…

- Parlamentul sud-coreean a votat miercuri masuri de urgenta pentru combaterea "dezastrului social" reprezentat de poluarea aerului care a atins niveluri record in tara la inceputul acestei luni, relateaza AFP. Aceste masuri includ instalarea obligatorie de purificatoare de aer in scoli…