- Aflat la cea de-a 5-a ediție, Oscar Weekend aduce la Cinema Elvire Popesco cele mai titrate filme ale anului 2018, propuse sau aflate in cursa pentru Oscarul la categoria Cel mai bun film intr-o limba straina . Timp de patru zile, cinefilii vor avea ocazia sa vizioneze producții cinematografice de pe…

- Primul lungmetraj al tanarului regizor belgian Lukas Dhont, „Girl”, se afla pe lista celor cinci filme nominalizate la Globurile de Aur pentru Cel mai bun film intr-o limba straina. „Girl” a avut premiera mondiala la Festivalul de la Cannes, in secțiunea Un Certain Regard, unde a caștigat patru premii,…

- Danemarca l-a propus in cursa pentru Oscar. La echivalentul acestui trofeu de pe vechiul continent (European Film Awards), are trei sanse, inclusiv la categoriile Cel mai bun actor si la Cel mai bun scenarist . E cel putin o performanta pentru Vinovatul , un film care inoata contra curentului.

- Thrillerul "Vinovatul/ The Guilty", de Gustav Moller, propunerea Danemarcei la ediția de anul viitor a premiului Oscar pentru cel mai bun film strain, are premiera in cinematografele romanești vineri, scrie Mediafax.Considerat de publicația The New York Times "una dintre marile revelații ale…

- Considerat de catre New York Times ”una dintre marile revelații ale anului”, Gustav Moller, regizorul filmului Vinovatul / The Guilty, propune un thriller plin de suspans in care un ofițer de poliție primește un apel de urgența de la o femeie care susține ca a fost rapita. ”Un film cu un concept superior,…