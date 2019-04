Roma a aprobat un proiect de lege pentru reducerea deşeurilor marine din plastic Consiliul de ministri al Italiei a aprobat joi un proiect de lege numit "Salvati marea" pentru a incuraja pescarii sa aduca pe uscat deseurile din plastic prinse in plasele de pescuit, relateaza vineri AFP.



"In sfarsit, pescarii vor putea sa aduca inapoi pe uscat plasticul ramas accidental in plasele lor", a declarat joi ministrul italian al mediului, Sergio Costa.



"Pana acum, ei erau obligati sa-l arunce in mare deoarece, in caz contrar, ar fi comis infractiunea de transport ilegal de deseuri. Ei ar fi fost considerati producatori de deseuri si ar fi trebuit sa plateasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

