- Oana Net, „educatoarea criminala”, este retinuta pentru 24 de ore pentru oribila crima care a socat intreaga tara. Tatal fetitei de 4 ani, care a fost ucisa de mama, Marius Net, a oferit primele declaratii despre oribila crima.

- In Monitorul Oficial de marti a fost publicata OUG nr. 15/2018 care aduce clarificari aferente asigurarilor sociale. In perioada in care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Ce copil nu iși dorește o camera distractiva? Ca parinți, vrem sa avem copii veseli și fericiți. Rolul ne cere insa și sa fim foarte atenți la educația lor. Din fericire, vremurile s-au schimbat: distracția și educația nu mai trebuie sa intre in conflict una cu cealalta. Invațatul nu mai e acea activitate…

- Daca ai ales sa nu stai timp de doi ani in concediu si te-ai intors mai repede la munca, ai dreptul sa primesti 650 lei, reprezentand stimulentul de insertie. Persoanele care se intorc mai repede la munca din concediul de crestere a copilului trebuie sa stie ca nu pot fi concediate pe toata…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie, au beneficiat…

- eMAG are o promotie speciala de lichidare de stocuri care este pe final chiar in aceste ore. Ofertele disponibile sunt din multe domenii, dar acopera si categoria de carti, jucarii si articole pentru copii.

- Paris, 12 feb /Agerpres/ - Doi dintre copiii cantaretului Johnny Hallyday, David Hallyday si Laura Smet, vor contesta in justitie testamentul tatalui lor, care incredinteaza totalitatea bunurilor si drepturile de autor sotiei artistului, Laeticia, potrivit unor surse apropiate avocatilor celor doi copii,…

- Calin Geambașu continua atacu impotriva propriei familii. Invitat la emisiunea "Se intampla in Romania" de la Antena 3, Calin Geambașu a vorbit despre relația cu familia și despre felul in care a

- O mama din Iași a aflat ca este datoare, dupa plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului. Femeia, in varsta de 35 de ani, trebuie sa returneze nu mai puțin de 18.000 de lei, bani pe care i-ar fi incasat fara drept in timpul concediului de creștere a copilului. In urma verificarilor realizate…

- Foarte multe persoane au incasat sume fabuloase de pe urma indemnizatiei de crestere a copilului. La nivelul judetului Timis, existau beneficiari ... The post Și-au luat apartamente din indemnizatia pentru cresterea copilului! appeared first on Renasterea banateana .

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința instituțiilor publice și private care intocmesc și elibereaza adeverințe de venit (Anexa nr. 2 – Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 111/2010) persoanelor care au dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului sa procedeze la verificarea…

- Aproape o mie de parinti si-au reluat activitatea inainte sa termine concediul de crestere a copilului in Social / La nivelul judetului Teleorman, 984 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 46 au fost suspendati la sfarsit de luna, potrivit unui raport al…

- Cele mai multe cazuri de familii fara indemnizatie sunt in zonele rurale, in timp ce bebelusii din Vaslui, Barlad si Husi sunt mai norocosi. De mentionat ca toate aceste familii mai pierd, pe durata concediului de maternitate, si asigurarea la sanatate, vechimea la pensie si dreptul la somaj. Potrivit…

- Aproape patru mii de clujeni primesc stimulente pentru creșterea copilului Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si…

- Caștigatorul a trei premii Oscar are un fiu de 22 de ani care ii seamana perfect! Gabriel-Kane, pe numele sau, este un tanar model, cu aspirații inalte, pe care am avut ocazia sa-l vedem la prezentarea de moda Dior, din cadrul Saptamanei Modei de la Paris. Gabriel și tatal sau, celebrul actor Daniel-Day…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Indemnizatie crestere copil 2018: Cat este cuantumul indemnizatiei Valoarea minima a indemnizatiei pentru cresterea copilului a crescut, de la 1 ianuarie 2018, de la 1.233 la 1.250 de lei, fiind raportata acum la valoarea indicelui social de referinta (ISR). De la 1 ianuarie 2018, indemnizatia…

- Daca v-ați uitat la serialul Dallas, cu siguranța trebuie sa o știți pe Lucy Ewing. Numele real al actriței este Charlene Tilton. Cea care in anii 80 ‘ innebunea numeroși barbați, cu statura ei minion și cu formele ei voluptoase, a ajuns la varsta de 59 de ani. In urma cu ceva timp, celebra actrița…

- Legea da dreptul atat mamei cat si tatalui sa obtina concediul si banii aferenti pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Pentru asta, trebuie sa fi realizat timp de cel putin 12 luni venituri impozabile in ultimii doi ani anteriori datei nasterii…

- Indemnizația minima de creștere a copilului pe care o primește unul dintre parinți nu va mai fi raportata la salariul minim pe economie, ci la un indice social de referința. In continuare, statul acorda bani pentru parinții care se intorc ...

- Legea da dreptul atat mamei, cat și tatalui sa obțina concediul și banii aferenți pentru creșterea copilului in varsta de pana la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Pentru asta, trebuie sa fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile in ultimii doi ani anteriori datei nașterii…

- O adevarata nenorocire s-a petrecut, in cursul zilei de 4 ianuarie, in localitatea Stana, din judetul Satu Mare. Un copil a fost impuscat in picior cu arma de vanatoare a tatalui sau, care se pare ca s-a descarcat accidental. (VEZI AICI: Accident socant la vanatoare! Un copil de 9 ani a ramas fara un…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de urgența prin care indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la 1 ianuarie 2018. Indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la de 1.233 de lei la 1.250 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

