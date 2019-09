Rolul medicului de familie în prevenţia cancerului bronhopulmonar Primul drum spre investigatiile de sanatate porneste de la medicul de familie. Rolul acestuia este esential pentru ingrijirea noastra, a tuturor, mai ales in contextul cresterii nivelului de stres, imbatranirii globale si a accentului care ar trebui pus pe preventie. Cum ar trebui sa decurga comunicarea intre medicul de familie si ceilalti profesionisti in depistarea […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

