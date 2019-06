Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, finalista de anul trecut, s-a calificat in sferturi la Roland Garros, dupa ce a trecut de spaniola Garbine Muguruza, scor 6-4, 6-3.Stephens, favorita, s-a impus in fata Garbinei Muguruza, cap de serie 19, dupa un meci care a durat o ora si 40…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, unde nu a castigat nici macar un meci la editiile precedente, dupa ce a invins-o duminica in doua seturi, 6-2, 6-4, pe croata Donna Vekic. Konta (28 ani), ocupanta locului…

- Tanara jucatoare ceha de tenis Marketa Vondrousova (19 ani) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-0, pe letona Anastasija Sevastova, intr-o partida disputata duminica. Vondrousova a realizat cu aceasta ocazie cea mai buna performanta…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, favorita numarul 7, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o in trei seturi, 6-3, 5-7, 6-4, pe slovena Polona Hercog, intr-o partida disputata vineri. Stephens, finalista editiei de anul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, fost lider mondial, s-a calificat pentru a sasea oara consecutiv in optimi de finala la Roland Garros, dupa o victorie neasteptat de clara cu ucraineanca Elina Svitolina, 6-3, 6-3, dupa o ora si 28 de minute. Muguruza este acum locul 19 WTA,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 9 mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, beneficiind de forfaitul adversarei din turul secund, compatrioata sa Katerina Kozlova. Potrivit organizatorilor competitiei pariziene, Kozlova, ocupanta…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, cap de serie nr.19, s-a calificat in turul 2 la turneul de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem din acest an, dupa ce s-a impus in trei seturi, 5-7, 6-2, 6-2, duminica, in fata americancei Taylor Townsend. Muguruza o va intalni in turul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va infrunta pe olandeza Kiki Bertens in finala turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce aceasta a castigat, vineri seara, cu 6-2, 7-5, semifinala cu americanca Sloane Stephens. Bertens…