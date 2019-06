Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, unde nu a castigat nici macar un meci la editiile precedente, dupa ce a invins-o duminica in doua seturi, 6-2, 6-4, pe croata Donna Vekic. Konta (28 ani), ocupanta locului…

- Johanna Konta (Marea Britanie/26 WTA), Petra Martic (Croația/31) și Marketa Vondrousova (Cehia/38) sunt primele jucatoare calificate in sferturile Grand Slam-ului de la Paris, dupa ce au trecut de Donna Vekic, Kaia Kanepi, respectiv Anastasija Sevastova.

- Tanara jucatoare ceha de tenis Marketa Vondrousova (19 ani) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-0, pe letona Anastasija Sevastova, intr-o partida disputata duminica. Vondrousova a realizat cu aceasta ocazie cea mai buna performanta…

- Roger Federer (3 ATP) continua cursa la Roland Garros cu o noua victorie în trei seturi. La meciul cu numarul 400 la un turneu de Grand Slam, campionul elvețian l-a învins pe norvegianul Casper Ruud (63 ATP), scor 6-3, 6-1, 7-6(8).

- Simona Halep mai primește o veste buna de la Paris! Karolina Pliskova (27 de ani, nr. 2 WTA) a fost eliminata, vineri, 31 mai, in turul trei de la Roland Garros, in fața jucatoarei din Croația, Petra Martic (28 de ani, nr. 31 WTA) in doua seturi, 6-3, 6-3, dupa o ora și 25 de minute de joc.Pliskova…