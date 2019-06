​Roland Garros: Ashleigh Barty vs Marketa Vondrousova (după ora 16:00) / Finala surpriză de la Paris - Un duel pentru istorie Ashleigh Barty (8 WTA, 23 ani) și Marketa Vondrousova (38 WTA, 19 ani), doua nume la care cel mai probabil nimeni nu s-ar fi așteptat sa fie pe afișul finalei feminine de simplu de la Roland Garros. Cele doua jucatoare se vor afla în premiera în ultimul act al unui turneu de Grand Slam și pentru a treia oara fața în fața. Australianca are 2-0 în meciurile directe, dar niciuna dintre confruntari nu a avut loc pe pe zgura, suprafața pe care Vondrousova a obținut 15 victorii în acest sezon și nu a cedat niciun set la Paris. Partida se va desfașura pe arena Philippe Chatrier,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

