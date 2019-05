Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, inaintea plecarii la Paris, ca isi doreste din tot sufletul sa castige pentru a doua oara consecutiv turneul de Mare Slem de l...

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a plecat extrem de optimista la Paris, unde incearca sa apere trofeul caștigat anul trecut la Roland Garros. Calificarile de pe tabloul feminin de la Roland Garros incep astazi. Meciurile de pe tabloul principal debuteaza pe 26 mai. „Ma simt bine, sunt sanatoasa. Am avut…

- "Sunt ok, nu am nicio problema grava la picior. A fost din cauza oboselii si un pic contractata. Sunt un pic obosita, dar am timp sa ma recuperez si abia astept sa merg la Paris. Chiar ma bucur ca pot sa le petrec acasa. Intotdeauna vin acasa sa imi reincarc bateriile, iar de data aceasta sunt mai…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a revenit in țara dupa eliminarea prematura de la Roma. Romanca se recupereaza și promite un Roland Garros de excepție. Turneul de la Roland Garros se va disputa in perioada 26 mai - 9 iunie. Simona Halep este campioana en-titre de la Paris. Simona Halep a acuzat probleme…

- Simona Halep (2 WTA) a fost eliminata prematur la turneul de la Roma, înca din turul secund, si îsi poate concentra atentia asupra turneului de Grand Slam de la Roland Garros, care se va desfasura în perioada 26 mai - 9 iunie, informeaza Mediafax.Campioana din editia trecuta a…

- Rivalele Simonei Halep se intaresc. Sloane Stephens, invins romancei din finala de la Roland Garros 2018, a anunțat marți ca l-a cooptat in echipa tehnica pe Sven Groeneveld. Fost colaborator de-al Mariei Sharapova, Groeneveld a mai lucrat cu Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Caroline…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) e campioana en-titre la Roland Garros, iar casele de pariuri o crediteaza cu prima șansa și la ediția din acest an, care incepe pe 29 mai. Mai mult, Justine Henin (36 de ani, fost numar 1 mondial și de 4 ori campioana la Paris) o vede pe romanca principala favorita pentru…

- Nadia Comaneci este încrezatoare ca România, cu Simona Halep, va câștiga la Fed Cup. "Nu stiu daca ajung la Paris în perioada respectiva (n.r. - la meciul Franta - România din semifinalele Fed Cup) pentru ca am câteva evenimente la care trebuie sa particip…