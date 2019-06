Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri vor avea loc primele confruntari din turul al doilea de la Roland Garros, printre protagoniști aflandu-se nume importante precum Rafael Nadal, Roger Federer, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Stefanos Tsitsipas sau Elina Svitolina. Pe arena Philippe-Chatrier, ziua va fi deschisa de duelul dintre…

- Rafael Nadal (2 ATP), campionul en-titre, a debutat cu o victorie categorica la Roland Garrons. Ibericul a cedat doar șase game-uri in intalnirea cu germanul Yannick Hanfmann (180 ATP), jucator venit din calificari. Rafa s-a impus cu 6-2, 6-1, 6-3, dupa o ora și 59 de minute de joc.

- Roger Federer, 37 de ani, 3 ATP, revine in acest an la Roland Garros dupa 3 ani in care a lipsit de la prestigiosul turneu parizian. La unul dintre antrenamentele premergatotoare startului competiției, Roger Federer a fost protagonistul unui moment de senzație. Cu o eleganța atat de caracteristica,…

- In ultimii 14 ani, de trei ori a absentat din finala, in restul meciurilor disputate in ultimul act a reusit sa castige. Astfel, ibericul are 11 trofee si este lider detasat in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe trofee castigate la Open-ul Frantei. El este urmat in clasament de Max…

- Tragerea la sorți de la Roland Garros 2019 a avut loc azi. Marius Copil (28 de ani, 81 ATP), singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul masculin, va juca in primul cu francezul Benoit Paire (30 de ani, 51 ATP). Roger Federer (3 ATP) va avea un meci dificil in primul tur impotriva italianului Lorenzo…

- Australianul Nick Kyrgios a declarat ca Rafael Nadal, pe care l-a învins în februarie în optimi la Acapulco, nu stie sa piarda, ca unchiul spaniolului este “idiot” si sârbul Novak Djokovic are obsesia de a dori sa fie placut, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Kyrgios…

- Roger Federer a fost condus 4-1 in setul 3, in care a salvat doua mingi de meci. Elvetianul, care are 37 de ani, este locul 3 mondial si favorit numarul 4 la acest turneu. Monfils, locul 18 ATP, a fost cap de serie N.15. Urmatorul adversar al lui Federer va fi austriacul Domic Thiem (5 ATP, favorit…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, s-a retras de la turneul de la Indian Wells, sambata, inaintea semifinalei cu Roger Federer, numarul 4 mondial, astfel ca elvetianul va juca finala. Nadal a acuzat o accidentare la...