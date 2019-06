Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile de la Roland Garros, intre care si cel al Simonei Halep, sunt amanate din cauza ploii. Este vorba despre disputele din sferturile de finala masculine si feminine, la simplu, care au fost amanate din cauza precipitațiilor.Simona Halep, locul 3 WTA, trebuie sa o intalneasca pe jucatoarea…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA) vor juca miercuri de la ora 15:00 in sferturile de finala de la Roland Garros. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Acesta va fi pentru a 12-a oara cand Simona Halep joaca intr-un sfert de finala la…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) ar trebui sa joace miercuri in „sferturi" la Roland Garros cu americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA) incepand cu ora 15:00, dar la Paris e așteptata o furtuna puternica. Astazi a fost emisa o avertizare de furtuni violente in nordul Franței și in capitala Paris,…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de poloneza Iga Swiatek (18 ani, 104 WTA), scor 6-1, 6-0, și s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros. Halep va juca miercuri in sferturi cu invingatoarea meciului Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA). Vezi AICI descrierea americancei. Simona Halep…

- Simona Halep 27 de ani, 3 WTA o infrunta astazi in optimile de finala de la Roland Garros pe Iga Swiatek 18 ani, 104 WTA . Cele doua jucatoare se dueleaza in premiera cu aceasta ocazie in circuitul profesionist.Cine va castiga meciul va juca in sferturi cu invingatoarea din partida Amanda Anisimova…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost eliminata in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, fiind invinsa cu 7-6 (8/6), 6-4 de americanca Amanda Anisimova, intr-o partida disputata sambata. Begu a fost recompensata cu un cec in valoare de 143.000 euro si 130 de puncte WTA…

- Partida dintre cele doua se va juca pe Suzanne Lenglen, a doua cea mai mare arena din complexul de la Roland Garros. Sportiva din Polonia va juca pentru prima data impotriva Simonei Halep. Linette a ajuns in turul doi al turneului francez dupa ce a eliminat-o in primul tur pe frantuzoaica Chloe Paquet…

- Simona Halep (3 WTA, 27 de ani) vrea sa-si apere trofeul castigat anul trecut la Roland Garros, primul de Grand Slam din cariera sa. Adversara romancei urmeaza sa fie stabilita dupa calificari, scrie Mediafax. Ca si in sezonul precedent, meciurile ...