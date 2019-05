Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Cannes isi mentine decizia de a-i acorda actorului Alain Delon, criticat pentru comentarii despre femei si sustinerea extremei drepte franceze, trofeul Palme d’Or onorific.

- Documentarul “Maradona”, al britanicului Asif Kapadia, va fi prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, luna viitoare, in prezenta fostului international argentinian, informeaza L’Equipe. Maradona a fost invitat la proiectia filmului care ii este consacrat, astfel ca se va afla pe covorul rosu…

- Festivalul de Film de la Cannes a decis sa il recompenseze anul acesta pe actorul Alain Delon cu Palme d'Or onorific pentru a aduce un omagiu prezentei lui minunate in istoria filmului, relateaza News.ro.Citește și: TIFF 2019: filme, caravana culinara si expozitie de arta Dupa Jeanne…

- Președintele Emmanuel Macron a promis reconstruirea unei „chiar mai frumoase” catedrale intr-un termen de cinci ani, in contextul in care toate catedralele Franței s-au pregatit sa bata clopotele impreuna miercuri, pentru a marca 48 de ore de la izbucnirea dezastrului. Incendiul a izbucnit luni in inima…

- Netflix va absenta si in acest an la Festivalul de Film de la Cannes, unde gigantul din domeniul streamingului video nu va avea niciun film in competitie, nici in afara competitiei, in pofida faptului ca organizatorii evenimentului ce are loc in sudul Frantei si reprezentantii

- Asociația Marele Ecran invita cinefilii la proiecția, in premiera, a filmului „Capernaum”, regizat de Nadine Labaki, marți, 12 martie, de la ora 19:30 la Casa Artelor. „Capernaum ” spune povestea inspiraționala a unui baiețel care se lupta sa supraviețuiasca sorții copleșitoare, este filmat in haoticele…

- Miercuri, 27 februarie, programul Cinematecii Romanesti de la Institutul Cultural Roman din Londra se relanseaza cu „Povestea unui pierde-vara”, al treilea lungmetraj semnat de Paul Negoescu. Prezentata in premiera britanica și avandu-i in distribuție pe cunoscuții actori Alexandru Papadopol, Nicoleta…