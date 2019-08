Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va participa si in proba de dublu la Rogers Cup, unde va face pereche cu Leylah Fernandez, jucatoare canadiana in varsta de 16 ani.Halep si Fernandez, beneficiare ale unui wild card, vor evolua in primul tur contra perechii Nicole Melichar/Kveta Peschke (SUA/Cehia), cap de serie…

- Simona Halep (27 de ani) ocupa locul patru in clasamentul WTA. Patricia Țig (24 de ani) a jucat finala la BRD Bucharest Open și e protagonista celui mai spectaculos salt al saptamanii trecute, pana pe locul 264. Simona Halep și-a luat o scurta vacanța dupa titlul caștigat la Wimbledon. Romanca va reveni…

- Simona Halep (27 de ani / 2 WTA) a vorbit despre principalele favorite de la ediția de anul acesta de la Roland Garros, romanca fiind campioana de anul trecut a turneului francez. Turneul de la Roland Garros se va disputa in perioada 26 mai - 9 iunie. Cele mai mari șanse la caștigarea acestui Grand…

- Fiecare turneu WTA demonstreaza un singur lucru: fara Simona Halep, tenisul romanesc n-ar fi ajuns niciodata la nivelul la care se afla in acest moment din punct de vedere al rezultatelor si al interesului publicului.

- Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, joaca joi impotriva australiencei Ashleigh Barty, locul 9 mondial, in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari. Barty, 23 de ani, cap de serie N. 9, a trecut in optimi de kazaha Iulia Putinteva, cu 4-6, 6-1,…