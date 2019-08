Stiri pe aceeasi tema

- ​Cu siguranța, șocul meciurilor din sferturile de la Toronto va fi cel în care Serena Williams o va întâlni pe Naomi Osaka. Ultima confruntare directa a avut loc în finala de la US Open, acolo unde nipona a învins-o pe americanca. "Este mama mea din tenis, e persoana…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Toronto, dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, urmand sa aiba ca adversara pe japoneza Naomi Osaka. Cea mai mica dintre surorile Williams, tripla campioana la competitia…

- Marie Bouzkova a trecut in faza optimilor de finala de Jelena Ostapenko (82 WTA), scor 6-2, 6-2. Partida dintre Simona Halep si reprezentanta Cehiei este programata ultima pe Arena Centrala in ziua de vineri, dupa duelul dintre Serena Williams si Naomi Osaka. Astfel, Halep si Bouzkova vor intra in scena…

- ​Jucatoarea ceha de tenis Marie Bouzkova, locul 91 WTA, venita din calificari, a învins-o pe letona Jelena Ostapenko, locul 81 mondial, si va evolua contra Simonei Halep în sferturi la Rogers Cup.Marie Bouzkova s-a impus, scor 6-2, 6-2, dupa o ora si 19 minute de joc.Simona…

- Serena Williams (10 WTA, 37 de ani) a trecut in doua seturi de Elise Mertens (23 de ani, 20 WTA), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat in optimile Rogers Cup. In turul urmator, Williams va avea o misiune mai ușoara pe hartie și o va intalni pe Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 48 WTA), vineri dimineața de…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, a debutat cu o victorie in sezonul pe iarba, 6-1, 4-6, 6-3 cu grecoaica Maria Sakkari, marti, in prima runda a turneului WTA de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 1.006.263 dolari. Osaka (21 ani), la primul sau meci…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, locul 1 in ierarhia WTA, s-a calificat joi in turul 3 la Roland Garros dupa de a trecut greu de un fost lider mondial, belarusa Victoria Azarenka, 4-6, 7-5, 6-3. Osaka a avut nevoie de doua ore si 50 de minute ca s-o invinga pe Azarenka, aflata acum pe pozitia…

- Jucatoarea nipona de tenis Naomi Osaka, lidera WTA, s-a calificat dificil, marti seara, in turul secund al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 0-6, 7-6 (7/4), 6-1, de slovaca Anna Karolina Schmiedlova (90 WTA). Chiar daca a castigat partida…