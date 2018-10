Stiri pe aceeasi tema

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei va fi conferit actorilor Cezara Dafinescu si George Mihaita, conform unor proiecte de hotarare adoptate in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. "Cezara Dafinescu, nascuta in 4 august 1948 la Sibiu, este o bine cunoscuta…

- Pilotul care s-a prabusit cu avionul in timpul unui show aviatic pe 7 iulie la Baza 86 Aeriana Borcea a fost declarat cetatean de onoare post-mortem. Consilierii locali din Fetesti au acordat, la sfarsitul saptamanii trecute, distinctia sotiei pilotului, ca un ultim omagiu adus tanarului care a pierit…

- Pilotul-erou Florin Rotaru a devenit cetațean de onoare al orașului Fetești. Distincția i-a fost acordata pilotului-erou care și-a sacrificat viața in timpul show-ului aviatic de la Fetești. Florin Rotaru a ales sa nu se catapulteze cand avionul se prabușea, pentru a-l duce cat mai departe de mulțime.…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Primaria Municipiului Targoviste si Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste organizeaza, in perioada 7-9 septembrie „Zilele Post-ul 16 veterani de razboi, din municipiul Targoviste, vor primi titlul de cetatean de onoare al orasului apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Primaria Capitalei va acorda titlul de cetatean de onoare actritei Maia Morgenstern, pentru activitatea sa si pentru contributia adusa la dezvoltarea identitatii si diversitatii culturale, potrivit unui proiect de hotarâre aflat pe ordinea de zi a sedintei

- Ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu a primit, duminica seara, titlul de cetațean de onoare al comunei în care s-a nascut, Prundu Bîrgaului, județul Bistrița-Nasaud. Tiberiu Ușeriu a declarat, duminica, pentru ca decernarea acestui titlu este o onoare pentru el și ca, spre deosebire…

- Daca la sfarsitul lunii iulie Municipalitatea propunea acordarea a trei Titluri de Excelenta (Siska-Szabo Hajnalca, Tisza Francisc si Monica Fufezan) si a unui Titlu Pro Urbe (Andrei Kozma), acum lista laureatilor a fost imbogatita cu zece noi nume. Potrivit ultimei variante a proiectului…

- Primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana, a reacționat cu o ironie la anunțul președintelui PSD Dambovița ca: „Acțiunea domnului Ana Constantin, Post-ul Primarul Pucioasei, ironic dupa anunțul PSD: E momentul sa imi acord titlul de „Cetațean de onoare al orașului”! apare prima data in Gazeta Dambovitei…