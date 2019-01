Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Roger Stone, un aliat important al președintelui SUA, Donald Trump, se confrunta cu șapte capete de acuzare in cadrul anchetei privind alegerile prezidențiale din 2016, informeaza postul BBC News preluat de mediafax. Stone a fost pus in mod formal sub acuzare la cererea…

- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sâmbata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute în New York Times despre deschiderea în 2017 a unei anchete a poliției federale pentru a stabili daca el lucra în…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a lansat o ancheta pentru a verifica daca presedintele Donald Trump ar actiona in numele Rusiei impotriva intereselor Statelor Unite, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Kremlinul a respins marți doua noi rapoarte ale Statelor Unite, potrivit carora Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, relateza site-ul agenției Reuters. Kremlinul susține ca cele doua…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat vinovat joi ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american, informeaza Associated Press si CNBC.