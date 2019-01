Roger Stone a fost eliberat pe cauțiune Roger Stone, un aliat important al președintelui SUA, Donald Trump, care se confrunta cu șapte capete de acuzare în cadrul anchetei privind alegerile prezidențiale din 2016, a fost eliberat pe cauțiune, informeaza postul CBS Miami, citat de Mediafax.

Pentru a putea fi eliberat din arest, Roger Stone a platit o cauțiune în valoare de 250.000 de dolari.

Stone a fost pus în mod formal sub acuzare la cererea procurorului special Robert Mueller, care coordoneaza ancheta în acest caz.

Printre capetele de acuzare cu care se confrunta consultantul politic sunt: obstrucționarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

