- Roger Federer a devenit cel mai varstnic numar 1 mondial! Elvețianul continua sa faca istorie. Roger Federer a mai bifat o pagina de istorie : va deveni, de luni, cel mai in varsta jucator care urca iar pe locul 1 mondial. Elvețianul va fi, la 36 de ani, 6 luni și 11 zile, numarul 1 mondial incepand…

- Darren Cahill a pierdut vineri seara un record. Din vacanta, australianul in varsta de 52 de ani, care o pregateste pe Simona, a stat cu ochii pe turneul de la Rotterdam. Roger Federer l-a invins pe Haase, cu 4-...

- Elvețianul Roger Federer a redevenit numarul 1 mondial ATP, dupa ce a trecut de olandezul Robin Haase in sferturile de finala de la Rotterdam, scor 4-6, 6-1, 6-1. Este pentru prima data din 2012 incoace cand Federer ocupa fotoliul de lider mondial, adica dupa 5 ani și 106 zile, scrie gsp.ro.…

- Dupa calificarea in sferturi lsa Rotterdam, Roger Federer mai avea nevoie de o singura victorie pentru a deveni cel mai varstnic ocupant al fotoliului de lider al clasamentului ATP. Dupa victoria in fata lui Robin Haase el revine pe primul loc dupa cinci ani si trei luni, ultima oara cand elvetianul…

- Darren Cahill este pregatit sa fie detronat. Desi se afla in vacanta, nu alaturi de Simona Halep la Doha, australianul in varsta de 52 de ani sta cu ochii pe tenis: Roger Federer este la o victorie distanta de revenirea pe prima pozitie ATP, scrie Mediafax.ro.

- Darren Cahil, antrenorul Simonei Halep, l-a felicitat pe Roger Federer (36 de ani) pentru cariera și pentru șansa de a deveni cel mai in varsta lider ATP din istorie. Roger Federer joaca astazi, in jurul orei 20:30, impotriva lui Robin Haase in sferturile de finala de la Rotterdam, iar o eventuala…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Rotterdam (Olanda), invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe belgianul Rubens Bemelmans, dupa numai 47 minute de joc.Jucatorul din Tara Cantoanelor a facut astfel inca un pas catre fotoliul de lider…

- Darren Cahill n-o mai comenteaza pe Simona Halep la turneele de Mare Șlem. ESPN transmite turnee din circuitul ATP. Postul de televiziune ESPN, unde australianul Darren Cahill (52 de ani) are rol de consultant, nu mai transmite turneele de Grand Slam, dar a devenit un ”jucator” important pentru turneele…

- Roger Federer (2 ATP) a acceptat wild-card-ul primit la Rotterdam și poate deveni cel mai in varsta lider mondial din istorie. Turneul ATP de la Rotterdam se desfașoara in perioada 12 - 18 februarie Roger Federer va fi cap de serie numarul 1 la Rotterdam și trebuie sa ajunga in cel puțin in semifinalele…

- Roger Federer joaca la Rotterdam pentru a redeveni numarul 1 ATP. A fost lider mondial timp de 302 saptamani. Elvețianul va lua startul la turneul din Olanda. Daca va prinde semifinalele, va fi noul numar 1 ATP. Deținator a 20 de titluri de Mare Șlem, Federer, locul 2 ATP, a acceptat wild cardul organizatorilor…

- Incoronat la Melbourne cu al 20-lea trofeu de Grand Slam din cariera, Roger Federer a vorbit deschis despre sacrificiile din viata de jucator de tenis. Facand o referire la "Open", cartea autobiografica a lui Andre Agassi, campionul elvetian s-a rezumat sa precizeze: "Nu cred tot ceea ce a scris acolo".

- Halep: "Voi fi in tribune la Cluj pentru a le incuraja pe fete" Simona Halep a confirmat ca nu va juca in meciul de Fed Cup, in intalnirea Romania - Canada de la Cluj-Napoca. Fostul lider mondial a raspuns "prezent" convocarii si initial a transmis ca va lua o decizie abia miercuri, cu trei zile…

- Simona Halep a revenit luni în România, dupa finalul turneului de la Australian Open, unde românca s-a clasat pe locul doi mondial. Simona Halep a scris, marți, un mesaj pe contul sau de Instagram unde a povestit despre „momentele speciale” pe care le-a trait…

- Cotidianul britanic The Guardian a scris, luni, într-un material dedicat turneului feminin de simplu din cadrul Australian Open, ca Simona Halep a fost implicata în cele mai frumoase partide ale competitiei si ca si-a câstigat o noua „legiune” de admiratori în…

- "Vazand-o jucand, la cat ma pricep eu la sport, am zis ca nu va fi niciodata o mare sportiva, ceea ce deocamdata s-a demonstrat. Nu a realizat nimic pana acum, nu a castigat niciun titlu de Mare Slem. Daca astazi s-ar opri tenisul, nu ar ramane in istorie pentru ca nu are cu ce. Cum sa nu o comentezi…

- Efortul celor doua saptamani de la Australian Open a avut repercusiuni asupra starii de sanatate a Simonei Halep. Conform celor de la WTA, care citeaza ca sursa ESPN, post de televiziune la care este angajat și antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, jucatoarea din Romania a ajuns azi-noapte la un…

- La scurt timp dupa ce Simona Halep s-a calificat in prima sa finala de la Australian Open, Cahill a fost prezent in studioul ESPN, post la care este analist, pentru a comenta prima semifinala a turneului masculin, pe care croatul Marin Cilic a castigat-o in trei seturi cu britanicul Kyle Edmund, scor…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). Darren Cahill,…

- Decizie incredibila luata de australianul Darren Cahill, tehnicianul Simonei Halep. Acesta s-a hotarat sa renunte la contractul cu sponsorul de echipament sportiv Adidas. Cahill a spus ca a luat aceasta decizie in semn de loialitate fata de Simona Halep, dupa ce contractul sportivei cu brandul german…

- Organizatorii de la Australian Open i-au pus o porecla Simonei Halep, dupa ce sportiva noastra a ajuns in semifinalele turneului desi este accidentata la glezna. Cei de la Australian Open o prezinta pe Simona Halep ca fiind "Marele zid". "Nimic nu trece de ea", justifica organizatorii porecla pe…

- Pe 24 ianuarie, ziua in care sarbatorim Mica Unire de la 1859, Halep a reusit un triumf de rasunet, scor 6-3, 6-2 cu Karolina Pliskova in sferturile Marelui Slem de la Australian Open! Simona i-a bucurat enorm pe romanii de acasa, dar a cucerit si inimile australienilor dupa ce a obtinut calificarea…

- Locul 97 in ierarhia mondiala, Tennys Sandgren are un turneu de vis la Melbourne, jucatorul american reusind o calificare incredibila in sferturi: l-a invins in cinci seturi, scor 6-2, 4-6, 7-6(4), 6-7(7), 6-3, pe Dominic Thiem (cap de serie numarul cinci).

- WOW! Simona Halep a fost in control total cu Naomi Osaka, obținand calificarea in sferturile de finala de la Australian Open 2018 cu o victorie entuziasmanta, scor 6-3, 6-2. Presiune? No drama Simona Japoneza Osaka a pus intrebari pe serviciul Simonei Halep. In primul set, la 3-2, jucatoarea nipona…

- Darren Cahill, antrenorul australian al Simonei Halep, a explicat cum a reușit s-o recupereze pe jucatoarea noastra dupa accidentarea la glezna. "Va trebui sa muncim din greu la recuperare. In momentul de fața, totul este o necunoscuta. Exista mult Voltaren și multe calmante in sistemul sau... Dar simplul…

- Simona Halep a efectuat un RMN dupa accidentarea suferita in timpul partidei cu Destanee Aiava, din turul intai de la Australian Open, iar acesta nu a scos la iveala vreo ruptura a vreunui ligament. Sunt insa si vesti mai putin bune: zona este in continuare inflamata, iar durerile pe care le resimte…

- Veștile privind starea Simonei Halep dupa accidentarea suferita la glezna in timpul meciului de ieri cu Destanee Aiava nu sunt tocmai imbucuratoare, dupa cum afirma antrenorul sau, Darren Cahill. Potrivit declarațiilor acestuia din presa internaționala, RMN-ul efectuat de Simona nu a scos la iveala…

- Simona Halep și-a reintalnit idolul la Australian Open 2018. Meciul liderului mondial din tenisul feminin cu australianca Destanee Aiava, din primul tur de la Australian Open 2018, se joaca marți. Unele dintre vedetele din tenis, Nadal, Federer, Djokovici, Wozniacki, s-au incalzit pentru Australian…

- Mihaela Buzarnescu (57 WTA, 29 de ani) a pierdut, sambata, finala turneului de la Hobart, scor 1-6, 6-4, 3-6, in fata belgiencei Elise Mertens (39 WTA, 22 de ani), dupa un meci intrerupt de patru ori din cauza ploii. Totusi, saltul spectaculos al tenismenei a fost salutat de Cristian Tudor Popescu…

- Simona Halep este tot un zambet la antrenamente. In continuare, fara sponsor pe bluza, dar cu șapca Adidas. Liderul WTA a coborat in arena, pentru antrenamentele de dinaintea startului la Australian Open. Comentatorii straini au remarcat relaxarea din jocul romancei. De asmenea, antrenorul Darren Cahill…

- John McEnroe spune ca șansele Simonei Halep la cucerirea trofeului de la Australian Open țin de rapiditatea covorului de la Melbourne. In saptamana de dinainte de Australian Open previziunile sunt la moda. Daca de pe tabloul masculin mulți dintre experți il aleg pe Roger Federer, la feminin nimeni nu…

- Antrenorul australian Darren Cahill a vorbit despre progresele facute de Simona Halep fața de anii precedenți și a identificat aspectul care a ajutat-o pe românca sa ajunga pe primul loc în clasamentul WTA. "De multe ori o vedeam ca nu își simte jocul, așa ca ceda destul…

- Antrenorul Simonei Halep a dezvaluit plusul tenismenei in anul in care constanteanca a ajuns numarul 1 mondial. Darren Cahill sustine ca a ajutat-o pe Simona sa gaseasca solutii in momentele de criza.

- Darren Cahil, carismaticul antrenor al Simonei Halep, le-a caracterizat intr-un cuvant pe principalele rivale ale liderului mondial din circuitul WTA. Vezi mai jos cum le-a descris Cahill pe cele mai bune jucatoare ale lumii, dar și pe Serena Williams și Simona Halep Johanna Konta: muncitoareCaroline…

- Darren Cahill a dezvaluit de ce și-a dat, temporar, demisia din functia de antrenor al Simonei Halep, in primavara acestui an.Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami. Citește și: Pe banii…

- Simona Halep a luat lecții de gatit in Thailanda. Romanca și antrenorul ei au vizitat, care se bucura de vremea calda, au vizitat un colegiu. Simona Halep – Johanna Konta, in semifinala turneului demonstrativ din Thailanda. Se joaca sambata, de la ora 13.00. Din frumoasa și calduroasa Thailanda, Simona…

- Lleyton Hewitt, fost lider ATP in 2001, cand era pregatit de actualul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, va reveni pe teren la Australian Open, in proba de dublu, in care va face pereche cu Sam Groth, informeaza Reuters.Australianul in varsta de 36 de ani s-a retras oficial din competitii…

- Svetlana Kuznețova (32 de ani, 12 WTA) a recunoscut intr-un interviu ca o apreciaza mult pe Simona Halep, noul lider mondial din clasamentul WTA. "Personal, i-am tinut pumnii Simonei Halep sa ajunga lider mondial. Multi nu ii dadeau nici o sansa, dar a reusit aceasta performanta intr-un moment in care…

- Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, este convins ca Simona Halep va participa la Jocurile Olimpice așa cum au facut-o înaintea ei alți mari jucatori de tenis precum Rafael Nadal, Roger Federer, Andre Agassi sau Serena Williams.

- Simona Halep a vorbit despre relatia pe care o are cu antrenorul Darren Cahill. Halep a dezvaluit si cel mai important sfat oferit de tehnicianul australian.Halep a fost speriata de evenimentele din ultima devreme, de atentatele tot mai dese mai exact, si i-a fost frica sa calatoreasca in…

- "All the very best to all of Romania on your National Day. Great country. Great people! Toate cele bune Romaniei de ziua nationala. Tara minunata. Oameni buni!", este mesajul postat de Darren Cahill, pe Instagram. Vezi si Simona Halep, mesaj de 1 Decembrie. Ce fotografie a postat Simona de…

