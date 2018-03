Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer (35 de ani), liderul din clasamentul ATP, s-a calificat in aceasta seara in finala turneului Masters de la Indian Wells. Elvețianul a avut un meci complicat in sferturi in fața croatului Borna Corici (21 de ani, 49 ATP). Federer s-a impus greu in trei seturi, scor 5-7, 6-4, 6-4, dupa doua…

- Roger Federer a trait periculos in semifinala cu Borna Coric, croatul reusind printr-o evolutie agresiva sa domine o parte importanta a partidei cu elvetianul. Condus cu 1-0 la seturi si cu 4-2 in al doilea, liderul mondial a reusit sa revina, a impins disputa in decisiv si s-a impus dupa un meci de…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a declarat dezamagita de evolutia avuta, sambata dimineata, contra japonezei Naomi Osaka, de care a fost invinsa, scor 6-3, 6-0, in semifinale la Indian Wells, dar a marturisit ca este multumita de parcursul avut la turneul pe care l-a castigat in 2015. …

- Simona Halep a incercat sa explice infrangerea drastica suferita in semifinalele de la Indian Wells (scor 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka). Liderul mondial a precizat ca momentul decisiv al partidei a fost cel din game-ul sapte, cand a ratat o minge de break, iar apoi si-a pierdut serviciul. "Am incercat totul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. …

- Liderul mondial Simona Halep s a oprit in semifinale la turneul de la Indian Wells, fiind eliminata astazi de Naomi Osaka Japonia, 44 WTA , care s a impus categoric, scor 6 3, 6 0 In finala, Osaka o va intalni pe Daria Kasatkina Rusia, 19 WTA , care a invins o in penultimul act pe Venus Williams SUA,…

- Argentinianul Juan Martin Del Potro, locul 8 ATP si cap de serie numarul 6, si canadianul Milos Raonic, locul 38 ATP si cap de serie numarul 32, se vor intalni, sambata, in a doua semifinala a turneului de 1.000 de puncte de la Indian Wells, potrivit news.ro.

- Liderul mondial Simona Halep joaca sambata dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, urmand sa o infrunte pe japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- INDIAN WELLS 2018: Federer s-a impus intr-o ora si 22 de minute si va evolua in penultimul act cu croatul Borna Corici, locul 49 ATP, care a trecut in sferturi, cu 2-6, 6-4, 7-6 (3), de sud-africanul Kevin Anderson, locul 9 ATP si cap de serie numarul 7. Elvetianul este detinatorul trofeului…

- Roger Federer (1 ATP) este de neoprit la Indian Wells, elvetianul reusind sa se califice pentru a 11-a oara in cariera in semifinalele competitiei californiene. Liderul mondial l-a invins in sferturi pe sud-coreeanul Hyeong Chung (21 de ani, locul 26 ATP), scor 7-5, 6-1, dupa o ora si 23 de minute de…

- Simona Halep mai are doua hopuri pana la un nou trofeu la Indian Wells, al doilea din cariera și din ultimii trei ani. Liderul mondial s-a calificat ieri in careul de ași al turneului Premier Mandatory din Statele Unite ale Americii, acolo unde va avea un meci foarte greu cu revelația acestui sezon…

- Tenismanul elvetian Roger Federer va ramane in pozitia de lider al clasamentului ATP si saptamana viitoare, dupa ce a reusit sa se califice in semifinalele turneului Masters 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, pe care l-a castigat anul trecut. Federer (36…

- Simona Halep a avut parte de un meci foarte complicat in sferturile de finala de la Indian Wells. Aceasta a trecut in trei seturi de croata Petra Martic. Liderul mondial si-a aflat si adversara din penultimul act al turneului. Aceasta se va duela in semifinale cu nipona Naomi Osaka. Aceasta din urma…

- Simona Halep a trecut in trei seturi de Petra Martic, scor 6-4, 6-7(5), 6-3, iar la final a recunoscut ca nu stie cum a reusit sa se califice in semifinale. Liderul mondial a vorbit si despre conditiile meteo, care i-au ingreunat jocul, dar si despre prezenta la meciul surorilor Williams.…

- Japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, a eliminat-o pe sportiva ceha Karolina Pliskova, numarul 5 mondial si cap de serie 5, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells si va juca in faza urmatoare cu Simona...

- Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. Simona Halep și Naomi Osaka s-au…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a avut parte de un meci maraton in sferturile de finala de la Indian Wells. La capatul a doua ore și 25 de minute, romanca a trecut in trei seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3, de croata Petra Martic (locul 51 WTA).

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Simona Halep (1 WTA) joaca in aceasta seara in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, urmand sa o infrunte pe croata Petra Martici (51 WTA). Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. live de la 22:00 » Simona Halep - Petra Martici Simona…

- Simona Halep (26 de ani) va juca in aceasta seara, dupa ora 22:00, cu Petra Martic in sferturile de finala de la Indian Wells, insa pana acum jucatoarea noastra și-a asigurat un cec in valoare de 167.195 de dolari. Liderul WTA ar putea ajunge la 327.965 de dolari daca se va califica in semifinalele…

- Liderul mondial WTA, Simona Halep a mai facut un pas important si a invins-o, aseara cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Wang Qiang (55 WTA), calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Simona…

- Halep nu a facut un meci grozav in primul set, care a fost echilibrat pentru ca romanca a gresit mult (19 erori nefortate, fata de 18 Wang), nu pentru ca adversara ar fi surprins-o in vreun fel. Wang a dat mingea inapoi, uneori sub un unghi mai dificil, alteori a trimis lung, catre linia de fund a terenului,…

- Liderul mondial, Simona Halep, a invins-o cu scorul de 1-6, 7-6, 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide (165 WTA), beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. In primul set, Simona Halep a fost…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, transmite News.ro . In…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, invingand-o cu emoții pe incomoda Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2 (detalii despre meci, aici). Liderul mondial a rezistat eroic jocului foarte bun al adversarei și ramane cu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Simona Halep debuteaza joi la turneul de la Indian Wells, direct în turul secund, iar miercuri seara sportiva a anunțat ca și-a revenit dupa Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De fiecare data sunt dezamagita când pierd un meci,…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de o jucatoare venita din calificari, chinezoaica Ying-Ying…

- Gest uriaș pentru copiii cu autism: Simona Halep, la un eveniment caritabil la Indian Wells! ”Tennis With The Stars” s-a intitulat evenimentul la care liderul mondial a luat parte. Incasarile realizate vor ajunge in conturile unei fundații caritabile care ii sprijina pe copiii cu autism. Sursa foto:…

- Nu doar starurile de film primesc Oscaruri. Jucatorii si jucatoarele de tenis care au participat la Australian Open au primit si ei distinctii in cadrul galei, iar printre cei care au primit distinctii se numara si Simona Halep (26 de ani). Liderul mondial a fost premiat pentru parcursul de pana…

- Jucatorul de tenis Fabio Fognini a caștigat titlul la Sao Paolo. I l-a dedicat fostului fotbalist Davide Astori. Aflat la a 15-a finala din cariera, ”Fogna” a cucerit, duminica seara, al 6-lea titlu ATP, revenind de la 0-1 la seturi in finala cu surprinzatorul chilian Nicolas Jarry (22 ani, 1,98 metri…

- Gest fabulos al Simonei Halep. Liderul mondial a luat o decizie de ultima, urmand sa participe la un eveniment special chiar inaintea turneului de la Indian Wells. Numarul unu mondial va fi pe terenul de tenis pentru a strange fonduri pentru lupta impotriva autismului.Citeste si: Momente fabuloase…

- Finala dintre Federer si Dimitrov de la Rotterdam (categorie "500") s-a "incheiat" inainte de a incepe cu adevarat. Noul stapan al clasamentului ATP (pozitie pe care va urca de luni), Roger a fost la un nivel mult prea inalt pentru "pamanteanul" Grigor. Elvetianul a "inchiriat" finala de la primele…

- Roger Federer joaca la Rotterdam pentru a redeveni numarul 1 ATP. A fost lider mondial timp de 302 saptamani. Elvețianul va lua startul la turneul din Olanda. Daca va prinde semifinalele, va fi noul numar 1 ATP. Deținator a 20 de titluri de Mare Șlem, Federer, locul 2 ATP, a acceptat wild cardul organizatorilor…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Azi, Simona a susținut antrenamentul inaintea marelui meci chiar pe arena Rod Laver, fiind insoțita Darren Cahill. Romanca a parut intr-o stare destul de buna, fara sa acuze oboseala…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Este cea mai buna performanța din cariera la Antipozi! Maine, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori, in semifinale, Simona Halep, o va intalni pe…

- Simona Halep o intalneste miercuri dimineata pe Karolina Pliskova la Australian Open. Este al zecelea sfert de finala al romancei la un Grand Slam: de cinci ori a pierdut in aceasta faza, de patru ori a castigat.

- Simona Halep-Karolina Pliskova. Karolina Pliskova s-a calificat pentru al doilea an consecutiv in sferturile de finala ale Australian Open. Meciul sau, de luni, cu compatrioata Strycova, a durat doua ore si 41 de minute. Simona Halep-Karolina Pliskova. Meciul este foarte important in privinta…

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

