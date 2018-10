Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer – Marius Copil este finala turneului de tenis de la Basel 2018, dupa victoria elvețianului in semifinala contra rusului Daniil Medvedev, in doua seturi, scor 6-1, 6-4. Finala de la Basel va fi in direct la Digi Sport 2 duminica, de la ora 16.00. Marius Copil s-a calificat in finala turneului…

- Roger Federer, locul 3 ATP si cap de serie numarul 1, l-a invins, sambata, pe rusul Danil Medvedev, locul 20 ATP si cap de serie numarul 7, cu scorul de 6-1, 6-4, in mai putin de 65 de minute de joc si s-a calificat in finala turneului de 500 de puncte de la Basel, faza in care va evolua cu Marius…

- Marius Copil s-a calificat azi in finala turneului ATP 500 de la Basel dupa victoria in trei seturi cu numarul 5 mondial, Alexander Zverev, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4. In finala, Copil il va intalni pe Roger Federer, 3 ATP, care l-a invins in cealalta semifinala pe rusul Daniil Medvedev, 20 ATP, scor 6-1,…

- Marius Copil a continuat evolutia incredibila pe care a avut-o la Basel si s-a calificat in finala turneului din categoria ATP 500. In semifinale, romanul a trecut in 3 seturi de Alexander Zverev, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4, dupa doua ore si 33 de minute de joc. Finala va avea loc duminica, de la ora 16:00,…

- Roger Federer, locul 3 ATP, s-a calificat, vineri seara, in semifinalele turneului de la Basel dupa ce l-a invins pe Gilles Simon, locul 32 ATP, scor 7-6(1), 4-6, 6-4. Elvetianul este aproape de cel de-al 9-lea trofeu la competitia din localitatea sa natala.

- A caștigat cu dificultate meciul de debut de la Basel (competiție de casa pe care a caștigat-o de opt ori pana acum), insa a produs și lovituri spectaculoase. Roger Federer a oferit lovitura zilei in meciul cu Filip Krajinovic, acesta reușind cumva sa returneze o minge aflat fiind cu spatele catre terenul…

- Perechea Jean-Julien Rojer – Horia Tecau a depașit, astazi, duetul olandez Robin Haase / Matwe Middelkoop, scor 6-3, 6-4. Pe terenul 1, intr-un meci din primul tur, duetul romano-olandez i-a ”executat” in 54 de minute și 36 de secunde pe Haase și Middelkoop, calificandu-sei n turul urmator. Horia Tecau,…

- Turneul de casa al elvețianuluii Roger Federer, inscris in categoria ATP 500 (premii totale de 1.984.420 euro), a aruncat in calificari nume importante din circuitul masculin de tenis. Așa se face ca romanul Marius Copil, 27 de ani, 90 ATP, eliminat prematur de la Stockholm, a infruntat azi un rival…