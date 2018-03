Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, eliminat, sambata, de australianul Thanasi Kokkinakis, in turul al doilea al Miami Open, a decis sa nu participe la sezonul pe zgura, nici la turneul de grand slam de la Roland Garros, la fel cum a procedat anul trecut."Am decis sa nu joc sezonul pe zgura. Am discutat mult recent…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida),...

- Aventura Simonei Halep la Miami s-a terminat dupa doua meciuri, Simona fiind invinsa de Agnieszka Radnwanska in turul al treilea, dar despre competitia americana se poate spune ca a fost, intr-un fel, una experimentala pentru liderul mondial. Dupa foarte multa vreme, Simona a decis sa…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a fost eliminat in turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), fiind invins in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), de australianul Thanasi Kokkinakis, intr-o partida disputata sambata. In urma acestui esec, in fata unui adversar venit din calificari,…

- Simona Halep a declarat, dupa ce a fost invinsa de Agnieszka Radwanska, in turul al treilea al Miami Open, ca se simte un pic obosita si ca nu a fost suficient de bine pregatita pentru a juca la un nivel ridicat. Locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska,…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru...

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki a fost eliminata surprinzator in turul al doilea a turneului WTA de la Miami. A doua favorita a competitiei din Florida a pierdut cu 6-0, 4-6, 4-6 partida cu Monica Puig din Puerto Rico.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 0-6, 6-4, 6-4, de portoricana Monica Puig, intr-o partida disputata vineri. Puig, campioana…

- Jucatorul belgian de tenis David Goffin, numarul 9 mondial, a fost eliminat vineri, cu un sec 6-0, 6-1, de portughezul Joao Sousa, numarul 80 in clasamentul ATP, in primul meci disputat la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari. Belgianul, care…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial. Osaka (20 ani), locul 22 in…

- Caroline Garcia, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, si Julia Goerges, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, jucatoare de pe partea de tablou a Simonei Halep, locul I WTA, au parasit turneul de categorie Prmier Mandatory de la Miami, in mansa a doua, anunța News.ro.Jucatoarea franceza…

- Marius Copil, locul 84 ATP, l-a invins, joi, cu scorul de 7-6 (2), 6-4, pe Mikhail Kukushkin din Kazahstan, locul 83 ATP, calificandu-se in turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Miami.

- L'Equipe a laudat jocul bun facut de Oceane Dodin in meciul cu Simona Halep de la Miami Open, dar a remarcat faptul ca jucatoare romana a stiut sa sufere si sa accepte loviturile puternice ale adversarei, inainte de a-si plasa ea insasi contraatacul, castigator de cele mai multe ori. "Orgoliul de campioana…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Niculescu s-a impus intr-o ora si 35 de minute. Romanca o va intalni in faza urmatoare pe castigatoarea confruntarii Ajla Tomljanovic (Australia, locul 90 WTA, beneficiara a unul wild card) – Sloane Stephens (SUA, locul 12 WTA, cap de serie 13). Premiul pentru participarea in turul trei pe tabloul de…

- Simona Halep va debuta la Miami Open 2018 impotriva lui Oceane Dodin, locul 98 WTA, o sportiva din Franța, venita din calificari. Cele doua vor evolua in turul al doilea, iar meciul va fi LIVE VIDEO pe Digi Sport 2 și LIVE TEXT pe Digi24.ro, nu mai devreme de ora 21:00.

- Su-Wei Hsieh din Taiwan a trecut in primul tur de jucatoarea britanica Katie Boulter, locul 208 WTA, venita din calificari, scor 6-4, 7-5, dupa o ora si 39 de minute. Cirstea, care a avut bye in runda inaugurala, se va intalni pentru a doua oara cu Su-Wei Hsieh, in prima intalnire impunandu-se sportiva…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, va evolua, miercuri, in turul I al turneului de la Miami, impotriva americancei Danielle Collins, locul 93 WTA. Collins a jucat in calificari la Miami Open, unde a ajuns dupa un turneu bun reusit la Indian Wells.Pe baza unui wild card, americanca s-a calificat…

- Turneul de la Miami a inceput in aceasta noapte si, din pacate, a consemnat prima eliminare a unei jucatoare din Romania.Este vorba despre Mihaela Buzarnescu, care a fost eliminata in turul inaugural, de belgianca Kirsten Flipkins. Romanca a cedat in doua seturi, scor 2-6, 3-6, dupa o ora…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si-a asigurat prezenta pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o, marti, pe belgianca Yanina Wickmayer, cu 6-1, 6-3, in ultima runda a calificarilor. Niculescu (30…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, locul 41 WTA, s-a retras de la turneul Miami Open, care va incepe luni, din cauza unei probleme la antebratul stang. In locul Mariei Sarapova, pe tabloul principal va evolua americanca Jennifer Brady, numarul 86 mondial. “Imi pare foarte rau ca trebuie sa…

- Mai agresiva si cu un joc cu mai putine greseli, romanca a condus cu 2-0 in setul secund, dupa un break in primul ghem, a avut minge de 3-0 si dublu break, ratata insa. Ea a ridicat totusi scorul la 3-1, dar momentele ei de succes aproape s-au epuizat. Venus Williams a castigat patru ghemuri la rand,…

- Eliminarea din turul I de la Indian Wells și forma slaba pe care o are de la revenire, au impins-o pe Maria Sharpova sa ia o decizie radicala. Rusoaica de 30 de ani, locul 41 WTA, a decis sa puna capat colaborarii cu antrenorul sau, Sven Groeneveld, 52 de ani. Masha și Groeneveld au inceput colaborarea…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Programul romancelor. Patru jucatoare au intrat direct pe tabloul principal de simplu la Indian Wells, turneu de categoria Premier Mandatory, cu premii totale de 8,6 milioane dolari . Joi, 9 martie Turul 1 ora 1.30 Mihaela Buzarnescu (29 de ani, 38 WTA) – Jennifer…

- Rafael Nadal va absenta la turneele de la Indian Wells și de la Miami. Va reintra in sezonul de zgura. Anunțul lui Nadal Rafael Nadal, care nu joaca de la Australian Open, unde a ieșit accidentat, n-a putut evolua la Acapulco și a luat o pauza, urmand sa sara peste sezonul de ciment. Nu va merge la…

- Roger Federer numara alte saptamani ca lider mondial și așteapta sa treaca turneul de la Miami pentru a se decide daca ataca suprafața roșie. Elvețianul, intrat ieri ina 303-a saptamana pe care o petrece in somptuosul fotoliu de numar unu mondial, și-a parafat revenirea in varf printr-o excepție. A…

- Roger Federer s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Rotterdam dupa ce a obținut o victorie lejera in turul preliminar. Elvețianul l-a invins in doua seturi, 6-1, 6-2, pe belgianul Rubens Bemelmans, dupa numai 47 minute de joc. Jucatorul din Tara Cantoanelor a facut astfel inca…

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA si cap de serie numarul unu), a invins-o, marti, pe britanica Naomi Broady (118 WTA) in doua seturi, scor 7-5, 7-5, performanta in urma careia s-a calificat in turul doi al turneului ITF de la Midland (SUA).

- Perechea Gabriela Dabrowski/Mate Pavici (Canada/Croatia) a castigat, duminica, proba de dublu mixt din cadrul Openului Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului.Gabriela Dabrowski si Mate Pavici au invins in finala cuplul Timea Babos/Rohan Bopanna (Ungaria/India), scor 2-6, 6-4, 11-9.…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- A patra zi de la Australian Open a furnizat surprize uriase in randul capilor de serie de pe tabloul feminin de simplu, Garbine Muguruza (favorita 3) si Johanna Konta (favorita 9) fiind invinse inca din runda a doua. Au mai parasit competitia, printre altele, Anastasija Sevastova (14), Elena Vesnina…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea s-au calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa ce Raluca Olaru reusise si ea aceasta performanta in prima parte a zilei. Begu si Niculescu au…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, intr-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Slem al anului, scrie Agerpres.

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu aa turneului Australian Open, dupa 6-3, 6-3 cu cuplul Katerina Kozlova (Ucraina)/Iulia Putinteva (Kazahstan). Olaru…

- In schimb, americanii Jack Sock, locul 9 ATP si cap de serie numarul 8, si John Isner, locul 16 ATP si cap de serie numarul 16, au parasit deja competitia. Sock a fost intrecut, cu scorul de 6-1, 7-6 (4), 5-7, 6-3, de japonezul Yuichi Sugita, locul 41 ATP, iar Isner de australianul Matthew Ebden, locul…

- Roger Federer nu se considera favorit la caștigarea unui turneu de Mare Șlem: ”Iau lucrurile mai relaxat”. La 36 de ani nu mai pot fi considerat un favorit la castigarea unui turneu de Mare Slem, mai ales in fata unor jucatori precum Rafael Nadal sau Novak Djokovic, a declarat duminica tenismanul elvetian…

