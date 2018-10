RoExit si Rusia, ultimele zvarcoliri ale propagandei Spun si scriu astia niste prostii lesinatoare. “Astia” – adica propagandistii care sustin in continuare abuzurile din justitie si se folosesc de gaysorii melancolici pentru a-si atinge scopul. Sursa de finantare prorepresiune si antireferendum e comuna sau nu? Da sau nu? Roexit, auzi, Roexit, esti cu Rusia, auzi, esti cu Rusia! “Daca te duci la […] RoExit si Rusia, ultimele zvarcoliri ale propagandei is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

