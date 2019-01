ROEXIT, promovat de un invitat permanent al Antenei 3

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii anunța ca mitingul este unul de susținere a parcursului pro-european al Romaniei și de sprijin pentru statul de drept și justiția independenta. Participanții sunt rugați sa vina la miting cu drapelurile Romaniei și Uniunii Europene. Citeste si: Carmen Dan, despre mitingul de…

- Comisarul european Corina Cretu a atacat-o pe Rovana Plumb, intr-o postare pe Facebook, in urma conferintei de presa in care s-au prezentat datele privind rata absorbtiei fondurilor europene, si in care s-a aratat ca Romania a atins un grad de absorbtie apropiat de media UE. Oficialul european spune…

- Grupul civic Rezistenta a anuntat, pe pagina sa de Facebook, un miting pe 10 ianuarie la Ateneul Roman, unde va veni intregul leadership al Uniunii Europene. Aurelian Badulescu a precizat la Romania TV ca grupul a pretins autorizatie si pentru organizarea unui protest in Piata Victoriei, pentru…

- Președintele Consiliului Național PSD, Mihai Fifor, a scris joi pe Facebook ca i se pare „de noaptea minții” articolul publicat in ziarul Le Monde in care jurnaliștii francezi spun ca PSD vrea sa opreasca lupta impotriva corupției.„Incepem anul bine...De data aceasta, aflam din prestigioasa…

- "Nu se va putea uita ușor imaginea eurodeputaților bulgari, unguri, polonezi și ai altor naționalitați, care incercau sa apere, prin votul lor, Romania, in timp ce eurodeputații PNL votau impotriva propriei națiuni. A fost o lecție pe care Europa ne-a predat-o in acea zi, lecție pe care, din pacate,…

- Precizarea este importanta in contextul in care operatorii din piata de gaze naturale au spus ca prevederea din Ordonanta Guvernului de plafonare a preturilor la gaze timp de trei ani, la nivelul de 68 de lei/MWh este anticoncurentiala si introducerea ei ar putea conduce la declansarea unui infringement…

- Schimbarile de la Palatul Victoria au ajuns subiect de glume la nivel european. Intr-un interviu acordat Digi24, comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, aflat in aceste zile la Bucuresti, a transmis: "Speram ca masurile pe care le convenim acum cu autoritatile romane vor dura mai…

- ”Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și vrea sa o scoata in decorul Europei”, se arata in anunțul postat pe Facebook . ”De 1 Decembrie, venim in Piața Victoriei sa…