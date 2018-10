ROEXIT. Mihai Șora: Nici în glumă nu ar trebui să vorbim despre ROEXIT „Sunt dintre cei care cred ca nu poți rade de oricine și din orice: nu razi de un copil care trage sa moara, nu razi de un batran care a uitat sa treaca strada ori nu mai poate sta in picioare, nu razi de sarmanul care iți cere un ajutor... Nici in gluma nu ar trebui sa vorbim despre ROEXIT! Și nu „rigorile“ veseliei ne-o impun, ci legea morala”, a scris Mihai Șora. Filosoful a precizat ca gandul sau, in aceasta dimineața, „merge catre omul acela – probabil foarte tanar – care a luat drapelul Europei, a scris peste el, cu majuscule, cele șase litere – R, O, E, X, I, T – , le-a colorat in roșu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa dezbaterea privind situatia din Romania din comisia LIBE, la Bucuresti s-a auzit cuvantul "ROEXIT", iar Liviu Dragnea a vorbit despre "independenta totala". Un scenariu care pare greu de crezut la prima vedere, dar asupra caruia fostul premier Dacian Ciolos avertizeaza ca ar duce Romania…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a dat replica prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, și i-a cerut acestuia sa discute toate aspectele, dar sa o faca informat și cu buna credința.”Am ascultat cu interes dezbaterea pe care ați transmis-o. Eu aș porni de la una dintre…

- Filosoful afirma ca fiecare iși poate folosi "mintea cea de pe urma, convingerile profunde, propriul discernamant" pentru a hotari ce va face, dar face o trimitere la o postare mai veche referitoare la "sobolani", termenul folosit de liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru a-si eticheta unii dintre contestatari …

- ”Un bloc a ars ieri in București. Bloc nou. Doi oameni au ajuns la spital, cațiva au primit ingrijiri medicale la fața locului. Zeci de familii au vazut pierind in flacari toata agoniseala lor de-o viața. Dupa șase ani de la darea in folosința a imobilului, inca nu primisera contractul de vanzare-cumparare.…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca procurorul general, Jeff Sessions, ar trebui sa afle identitatea celui care a scris editorialul critic la adresa din New York Times, scrie Associated Press.

- Mihai Sora a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, chiar în ziua în care are loc mitingul diasporei. Filosoful anunta ca merge la protest si stabileste si un loc de întâlnire: la girafa.

- Daca va continua sa tolereze falsificarea, pe banda rulanta, a certificatelor energetice pentru case si apartamente, statul roman va ajunge in imposibilitatea de a transpune, la timp, Directiva (UE) 2018/844, in vigoare de pe 9 iulie 2018. Deja, din cauza ca tolereaza de aproape 5 ani inselatoriile…

- Zilele acestea, s-a iscat un adevarat scandal pe contul de Facebook al lui Eugen Teodorovici, dupa un schimb de replici contradictorii si acide intre ministrul Finantelor Publice (MFP) si fanii sai. Inca de la inceput, facem precizarea ca nu se stie exact daca raspunsurile date de Eugen Teodorovici…