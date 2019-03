Rodrigo Duterte vrea să schimbe numele Filipinelor. Care ar putea fi noul nume al ţării "Inca nu am un nicio titulatura anume, dar mi-ar placea sa schimb numele ce vine de la regele Filip al Spaniei", a explicat duminica noaptea Duterte la o ceremonie desfasurata in provincia sudica Basilan, desi in urma cu cateva saptamani a sugerat, ca nou nume pentru tara sa, Maharlika, termen care face referire la trecutul prehispanic al Filipinelor.



Maharlika era termenul malaezian care se referea la primele civilizatii feudale care au locuit pe insula Luzon, cea mai mare din Filipine, inainte de colonizarea spaniola, care s-a prelungit mai mult de trei secole, pana in 1898.

Sursa articol si foto: rtv.net

