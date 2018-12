Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Șerban a trait recent o drama, despre care a evitat sa vorbeasca pana acum, insa a dezvaluit ca pierderea unui om foarte drag ei a daramat-o, motiv pentru care a slabit foarte mult. Deși s-a spus ca a apelat la diete, artista a explicat ce s-a intamplat de fapt. Invitata la „Refresh by Oana Turcu”,…

- Ani Crețu, actrița care a interpretat-o pe Urinela in serialul de comedie “Vacanta Mare”, duce o lupta zilnica pentru sanatatea fiului sau, Adan. Micuțul a fost diagnosticat inca din primele luni de viața cu o boala rara și foarte greu de ținut sub control. Ani Crețu demonstreaza in fiecare zi ca este…

- Cunoscuta actrita Ani Cretu, care duce o lupta zilnica pentru sanatatea baietelului ei, marturiseste in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, ca stilul de viata al familiei este unul cu totul aparte.

- E celebrE, e apreciatE de toatE lumea xi e dependentE! InvitatE in cadrul emisiunii ~Refresh by Oana Turcu, difuzatE, astEzi, de la ora 15:45, la Antena Stars, Monica Pop, a dezvEluit cE nu poate renunta nici in ruptul capul la tocuri.

- Cand vine vorba de frumusete, orice sacrificiu pare un detaliu. Invitata in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, difuzata, astazi, de la ora 15:45, la Antena Stars, Patrizia Paglieri a dezvaluit numarul operatiilor estetice pe care le-a facut.

- Oana Turcu, indragita prezentatoare a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” și Cristi Brancu, amfitrionul ”Agenției VIP” de la același post tv, traiesc clipe minunate in aceste zile. Cei doi sarbatoresc zece ani de casnicie și dezvaluie faptul ca au de gand sa marcheze cum se cuvine aceasta aniversare speciala…

- Ana Baniciu, una dintre tinerele cantarețe in voga in acest moment și caștigatoarea show-ului ”Asia Express” vorbește deschis, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, despre felul cum i-a fost influențata viața de faptul ca tatal ei este un artist…

- Ana Baniciu, una dintre tinerele cantarete in voga in acest moment si castigatoarea show-ului ”Asia Express” vorbeste deschis, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, despre felul cum i-a fost influentata viata de faptul ca tatal ei este un artist…