Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova: Firmele private prahovene trebuie sprijinite

- O delegație economica din Ungaria s-a aflat, zilele trecute, in vizita, in Bacau, la invitația facuta de Camera de Comerț și Industrie din localitate. Din delegație au facut parte Lazar Zoltan, atașatul economic al Consulatului General al Ungariei la Miercurea Ciuc, Gyongyver Deak, din partea Casei…

- Firmele din Timiș au luat parte la o noua intalnire organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, impreuna cu reprezentanții Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Unul dintre cele mai discutate subiecte a fost cel referitor la depunerea online a declarațiilor…

- Un acord de colaborare a fost semnat joi, 22 martie 2018, de presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, si directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, dr. Adrian Majuru. In baza acestui acestui acord, cele doua institutii vor coopera…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a pregatit o serie de evenimente pentru firmele din județ, și nu numai, in aceasta primavara. Doar in aceasta saptamana, instituția organizeaza trei acțiuni de interes. Astfel, miercuri, incepand cu ora 11.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri…

- Cel mai mare eveniment de constructii si instalatii din Vestul Romaniei, organizat de CCIA Arad, aduna in fiecare an firme din Romania si Ungaria, targul fiind vizitat de peste 4.000 persoane, specialisti, agenti economici si public larg. Peste 80 de agenti economici din tara si strainatate isi vor…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna organizeaza astazi, la sediul sau, un curs de formare a responsabililor de gestionarea deșeurilor. Cursul, primul de acest fel din anul curent, derulat „in baza legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor”, va avea loc astazi, 19 martie, intre orele 14:00…

- Firmele care doresc sa afle mai multe informații despre Regulamentul general privind datele personale sunt invitate sa participe la un seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Acest regulament intra in vigoare la data de 25 mai și obliga toate companiile care prelucreaza…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza conferinta de lansare a proiectului "ANTREPRENORIAT ndash; Solutie durabila pentru ocupare", cod SMIS2014 105344. Evenimentul are loc la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, din bulevardul…

- Camera de Comert din Timis organizeaza un nou seminar de infromare. De data aceasta privind noutatile din domeniul fiscal pentru anul 2018. CCIAT in parteneriat cu Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara organizeaza in data de 21 martie 2018, ora 11.00, in Sala Europa a Centrului…

- Filiala Prahova a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) a organizat sambata, 10 martie, conferința județeana de alegeri pentru desemnarea noii conduceri. La evenimentul desfașurat in Ploiești au participat peste 900 de delegați din tot județul. In urma votului exprimat de catre delegații prezenți…

- Michele Ramis, ambasadorul Franței la București, a fost prezenta ieri la Ploiești, unde s-a intalnit cu reprezentanți ai autoritaților județene și locale. Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a primit delegația franceza, Michele Ramis fiind insoțita și de catre Michel Monsauret…

- La inceputul acestei saptamani, Radu Oprea – ministrul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a participat, in calitate de gazda, la o intalnire a oamenilor de afaceri prahoveni cu ambasadorul Germaniei in Romania, aflat in vizita la Ploiesti. Cu aceasta ocazie, a acordat un scurt interviu si…

- In perioada 16-20 aprilie a.c., in marja vizitei oficiale a Altetei Sale Regale, Principele Radu la Amman, la invitația suveranului iordanian, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza o misiune economica in Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul misiunii economice va…

- Cunoscuta „Covrigarie Ioan”, care a aparut pe piața in urma cu aproape patru ani, și are puncte de desfacere in mai multe orașe precum: Sebeș, Alba Iulia, Targu Mureș, Sibiu, Cluj Napoca și București a deschis astazi, un magazin și in orașul de la poalele Draganei. Inca de la primele ore ale dimineții,…

- Cel mai mare targ de nunti din Dobrogea, organizat de Ghidul Miresei, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Navigatie Constanta, va avea loc weekendul acesta, 9ndash;11 martie, la Pavilionul Expozitional Constanta Potrivit reprezentantilor CCINA, nunta perfecta poate fi organizata intr o…

- Viceprimarul municipiului Ploiești Cristian Ganea s-a intalnit astazi cu Excelența Sa Cord Meier-Klodt, Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, cu prilejul vizitei de lucru in municipiul Ploiești si județul Prahova. La aceasta intalnire au fost prezenți ministrul mediului de afaceri,…

- Calitatea vietii este un parametru important pentru retinerea si atragerea oamenilor intr-un oras, iar un oras nu se poate dezvolta urban fara parteneri de calitate si fara o stransa colaborare intre investitori, autoritatea publica locala si comunitate, reiese din concluziile celei de-a sasea editii…

- N. D. Ieri, Ambasada Republicii Bulgaria la București a organizat, impreuna cu Instituția Prefectului Județului Prahova și cu autoritațile județene și locale, cu concursul Garnizoanei, la Monumentul Vanatorilor din Ploiești, o ceremonie militara religioasa, in cadrul careia s-au rostit alocuțiuni și…

- Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza, in data de 5 martie 2018, vizita la Ploiesti a E.S. Dl. Cord MEIER-KLODT, Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, care va fi insotit de Dna. Swantje Kortemeyer, Secretar I pe Probleme Economice si Comerciale in cadrul Ambasadei si de Dl.…

- Proiectul de colaborare transfrontaliera dintre Romania si Serbia, in zona Banatului, continua pe piata muncii. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza cel de-al doilea targ de job-uri in cadrul proiectului LaborNet.

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Botoșani, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitara…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o noua misiune economica. Astfel, in perioada 6 – 9 martie, companiile pot vizita Targul Internațional de Moda, Imbracaminte și Textile „Premiere Vision” la Istanbul, una dintre cele mai mari expoziții de materiale…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad are in programul sau expozitional de 11 ani cel mai mare targ de organizari nunți și alte evenimente din vestul țarii, “Petreceri de Vis”. A XI-a ediție a targului a avut loc week-endul trecut la complexul Expo Arad. Fața de edițiile anterioare,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, in parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, anunța lansarea activitaților proiectului POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil in Sud Muntenia”, care se va desfașura pe…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta alaturi de Asociatia Municipalitatilor Dunarene "Dunarealdquo; din Bulgaria au prezentat, ieri, rezultatele proiectului "Dezvoltarea si promovarea unui produs turistic integrat si a patrimoniului cultural: Ruta Frontiera Romana in…

- N. D. Recent, Pro Business a organizat in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova și Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, conferința cu tema „Clusterul Bio Concept Valea Prahovei și rolul acestuia in dezvoltarea agriculturii ecologice. Aportul noilor tehnologii in agricultura…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- La data de 26 ianuarie 2017 a avut loc la Ploiești o noua intalnire a clusterului Bio Concept Valea Prahovei, eveniment ce a reunit, in special, operatorii economici in sistem de producție agricola ecologica din zona Valea Prahovei și regiunea Muntenia. In cadrul intalnirii, organizate de USH Pro Business…

- Curtea de Arbitraj Comercial Bucuresti, o institutie permanenta de arbitraj, care are competenta de a solutiona litigii comerciale in toate sectoarele economice, se lanseaza luni. Institutia va functiona pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). …

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o noua misiune economica. Astfel, in perioada 26 – 28 aprilie, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, companiile sunt invitate la Salonic, pentru a vizita Expoziția Internaționala de Fructe și Legume Proaspete…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 25 ianuarie, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba…

- "Voi atrage atentia si noului Guvern" Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca în acest sens va avea discutii cu Guvernul si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a lansat un atac devastator la coalitia aflata la putere. Presedintele a remarcat cresterea record…

- Aflata la a XII-a editie, expozitia “Nunta de la A la Z” 2018 reprezinta o manifestare de succes organizata de o echipa competenta si inimoasa de la Camera de Comert si Industrie Maramures. Constienti de faptul ca in viata fiecarui om exista evenimente unice ca importanta sociala, specialistii in promovarea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș si Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș au organizat, luni, 22 ianuarie, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor, ce a cuprins teme actuale importante din legislatia muncii,…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat inscrierile la un seminar interactiv pe tema modificarilor aparute in Codul fiscal și in Codul muncii, pe care il va organiza in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Seminarul va fi derulat in 12 februarie 2017, intre orele 9:00-14:00, in…

- Luni, 22 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Arges organizeaza, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, in sala ,,Arges”, incepand cu orele 11,00, o sesiune de informare și conștientizare a angajatorilor din județul Argeș privind: ・ modificarea salariului brut in contextul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania (CCIFER) lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților - județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Firmele timisene sunt asteptate sa ia parte la o noua misiune economica sustinuta de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București. Acesta se adreseaza companiilor cu activitate in domeniul alimentar.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza, in parteneriat cu agentia de training, Creative Business Management, un curs de agricultura ecologica. Cursul se va desfatura in Constanta, la sediul C.C.I.N.A., in perioada 19 23 ianuarie 2018. Constantenii vor avea la dispozitie…

- Jurnalist, publicist, tipograf, regizor, dramaturg si bibliotecar, Nicolae Sever Carpinisan s a nascut la Constanta, pe 6 ianuarie 1900, si constituie una dintre cele mai emblematice figuri ale jurnalismului romanesc, fiind cel dintai roman care absolva cursurile Scolii superioare de jurnalism la Sorbona,…

- Firmele mijlocii vor fi mutate de la administrațiile regionale județene ale Fiscului (de la Ploiesti, in cazul regiunii Sud Muntenia) la cele judetene (la Pitesti, in cazul Argesului) cel mai probabil incepand din luna ...